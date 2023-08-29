شاهد| بورشه باناميرا 2024 الجديدة

كشفت شركة بورشه الألمانية التي تعمل في صناعة السيارات عن طرازها الجديد بورشه باناميرا موديل 2024 الخارقة ، وتنتمي سيارة Panamera الخارقة الي الجيل الثالث من باناميرا ، وهي من فئة السيارات السيدان الرياضية ، وسيتم الكشف عن سيارة بورشه الجديدة مع بداية عام 2024 .

بورشه باناميرا موديل 2024

بورشه باناميرا موديل 2024

- مواصفات بورشه Panamera

تحتوي بورشه Panamera موديل 2024 الرياضية الجديدة علي مأزر أمامية وخلفية أكثر رشاقة، ومصابيح أمامية جديدة ومصابيح خلفية جديدة، وبها نظام قيادة رقمي يعمل معتمد علي شاشة خاصة بالسائق والراكب الأمامي.

- محرك بورشه باناميرا موديل 2024

بورشه باناميرا موديل 2024

تستمد سيارة بورشه Panamera موديل 2024 الرياضية الجديدة قوتها من محركات احتراق داخلي وهجين Plug-in، ويمكن لسيارة بورشه Panamera أن تقوم بقطع مسافة سير كهربائي يصل الي 100 كم/ساعة ، وتحتوي علي بطارية 25.5 كيلووات /ساعة .

بورشه باناميرا موديل 2024

والجدير بالذكر إن شركة بروشه لم تكشف حتي الأن عن أي تفاصيل متعلقة بسعر Panamera الخارقة الجديدة .