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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| بورشه باناميرا 2024 الجديدة

بورشه باناميرا موديل
بورشه باناميرا موديل 2024

كشفت شركة بورشه الألمانية التي تعمل في صناعة السيارات عن طرازها الجديد بورشه باناميرا موديل 2024 الخارقة ، وتنتمي سيارة Panamera الخارقة الي الجيل الثالث من باناميرا ، وهي من فئة السيارات السيدان الرياضية ، وسيتم الكشف عن سيارة بورشه الجديدة مع بداية عام 2024 .

بورشه باناميرا موديل 2024

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بورشه باناميرا موديل 2024

- مواصفات بورشه Panamera

تحتوي بورشه Panamera  موديل 2024 الرياضية الجديدة علي مأزر أمامية وخلفية أكثر رشاقة، ومصابيح أمامية جديدة ومصابيح خلفية جديدة، وبها نظام قيادة رقمي يعمل معتمد علي شاشة خاصة بالسائق والراكب الأمامي.

- محرك بورشه باناميرا موديل 2024

بورشه باناميرا موديل 2024

تستمد سيارة   بورشه Panamera  موديل 2024 الرياضية الجديدة  قوتها من محركات احتراق داخلي وهجين Plug-in، ويمكن لسيارة بورشه Panamera  أن تقوم بقطع مسافة سير كهربائي يصل الي 100 كم/ساعة ، وتحتوي علي بطارية 25.5 كيلووات /ساعة .

بورشه باناميرا موديل 2024

والجدير بالذكر إن شركة بروشه لم تكشف حتي الأن عن أي تفاصيل متعلقة  بسعر Panamera الخارقة الجديدة .

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