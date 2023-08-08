عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بورشه 911 موديل 2024 في السعودية .. صور

بورشه 911 S/T موديل
بورشه 911 S/T موديل 2024

تنتمي سيارة بورشه 911 موديل 2024 الي فئة السيارات الكوبيه ، وتحتوي علي بابين، وهي عبارة عن نسخة محدودة الإنتاج ، تم إصدار بورشه 911 S/T موديل 2024 بمناسبة الاحتفال بذكري مرور 60 عام علي أطلاق سيارة بورشه الرياضية الشهيرة 911.

سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024 

كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY .. صور

بورشه 911 S/T موديل 2024 

- محرك بورشه 911 S/T

وتستمد سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024 الكوبيه قوتها من محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي ، ينتج قوة 518 حصان، وهي نفس المحرك المتواجد في سيارة بورشه 911 جي تي 3 ار اس ، وتستخدم علبة تروس مانيوال مكوة من 6 سرعات مثل المتواجد في سيارة بورشه  911 جي تي 3 العادية .

مقصورة بورشه 911 S/T موديل 2024 

وبالإضافة الي أن سيارة بورشه الجديدة تم تخفيض وزنها ليصل الي 1.386 كم/جرام، وتتسارع بورشه 911 S/T من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 299 كم/ساعة .

- أسعار بورشه 911 S/T

سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024 تباع بسعر مليون و 87  ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024 تباع بسعر مليون و 400  ألف ريال سعودي .

بورشه 911 S T بورشه 911 S T موديل 2024 الكوبيه بورشه 911 S T موديل 2024 سعر بورشه 911 S T 2024 أسعار بورشه 911 S T 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

موضوعات متعلقة

شاهد| سكودا سكالا 2024 المدمجة الجديدة

بيلتا أرخص سيدان تويوتا خلال 2023 | صور

سيارات الغلابة.. 5 ماركات مستعملة أقل من 60 ألف جنيه

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر| صور

تسببت في مقتل الملك .. سيارات مخبئة تحت الأرض في العراق| صور

إزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق| اعرف الطريقة

نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه.. تفاصيل

معلومات مهمة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك | تفاصيل

ترشيحاتنا

نجم الاهلي يقترب من الانتقال لـ فاركو

وزير الصحة يبحث مع رئيس مجمع الإصدارات الذكية سبل التعاون للتحول الرقمي

الوضع يتدهور.. متمردو النيجر يمنعون دول إكواس والأمم المتحدة من دخول البلاد

تدبير انقلاب على بوتين.. حقيقة يكشفها خبير لدى الحكومة الأوكرانية

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

بعد قرار فيفا.. خالد الغندور يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ