سعر بورشه 911 موديل 2024 في السعودية .. صور

تنتمي سيارة بورشه 911 موديل 2024 الي فئة السيارات الكوبيه ، وتحتوي علي بابين، وهي عبارة عن نسخة محدودة الإنتاج ، تم إصدار بورشه 911 S/T موديل 2024 بمناسبة الاحتفال بذكري مرور 60 عام علي أطلاق سيارة بورشه الرياضية الشهيرة 911.

سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024

بورشه 911 S/T موديل 2024

- محرك بورشه 911 S/T

وتستمد سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024 الكوبيه قوتها من محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي ، ينتج قوة 518 حصان، وهي نفس المحرك المتواجد في سيارة بورشه 911 جي تي 3 ار اس ، وتستخدم علبة تروس مانيوال مكوة من 6 سرعات مثل المتواجد في سيارة بورشه 911 جي تي 3 العادية .

مقصورة بورشه 911 S/T موديل 2024

وبالإضافة الي أن سيارة بورشه الجديدة تم تخفيض وزنها ليصل الي 1.386 كم/جرام، وتتسارع بورشه 911 S/T من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 299 كم/ساعة .

- أسعار بورشه 911 S/T

سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024 تباع بسعر مليون و 87 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بورشه 911 S/T موديل 2024 تباع بسعر مليون و 400 ألف ريال سعودي .