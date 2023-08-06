كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

أعلنت شركة بورشه عن إنتاج ساعة جديدة احتفلا بطرازها المحدود 911 ، وسيتم إنتاج الساعة بإصدارات محدودة ويطلق علي ساعة بورشه الجديدة اسم "كرونوجراف 1 - 911 S / T" ، وتنتج باللون الأسود ، بالإضافة الي بعض التفاصيل التي تم إنتاجها باللون الأبيض والأخضر والأحمر .
كشفت بورشه ديزاين عن ساعة جديدة ذات إصدار محدود احتفالا بأحدث إصدار محدود من تشكيلة 911، وتم وضع شعار "911 S / T" أعلى التاريخ بداخل الساعة الجديدة، بالإضافة الي نمط ناقل الحركة اليدوي المكون من ست سرعات.
سلطت بورشه الضوء علي رقم 60 وعلي الخطوط المؤدية اليه باللون الأحمر، وذلك احتفالا بالذكري الستين لـ سيارة بورشه 911، وتم تطوير ساعة Chronograph 1 - 911 S / T لتصبح خفيفة مثل سيارات بورشه، لأنها تم صناعتها من التيتانيوم.
علاوه علي ذلك يتكون غطاء ساعة بورشه من 7 طبقات من الكريستال الياقوتي المضاد للانعكاس، ويتم تشغيلها بواسطة دوار ، ويمكن للمشترين الحصول علي الدوار باللون الفضي اللامع أو الفضي الداكن أو الأسود .
تم صناعة غطاء الدوار علي شكل غطاء عجلة القفل المركزي بـ 911 S / T ، وتم نقش رقم تسلسلي يطابق أرقام سيارات بورشه .
سيتم إنتاج ساعة بورشه ديزاين إنتاج كرونوجراف 1-911 إس / تي بعدد محود يصل الي 1963 ساعة، بالإضافة الي أن سعر ساعة بورشه سيصل الي 13500 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 417 ألف جنيه مصري تقريباً.