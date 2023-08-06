كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

أعلنت شركة بورشه عن إنتاج ساعة جديدة احتفلا بطرازها المحدود 911 ، وسيتم إنتاج الساعة بإصدارات محدودة ويطلق علي ساعة بورشه الجديدة اسم "كرونوجراف 1 - 911 S / T" ، وتنتج باللون الأسود ، بالإضافة الي بعض التفاصيل التي تم إنتاجها باللون الأبيض والأخضر والأحمر .

ساعة بورشه كرونوجراف 1 - 911 S / T

كشفت بورشه ديزاين عن ساعة جديدة ذات إصدار محدود احتفالا بأحدث إصدار محدود من تشكيلة 911، وتم وضع شعار "911 S / T" أعلى التاريخ بداخل الساعة الجديدة، بالإضافة الي نمط ناقل الحركة اليدوي المكون من ست سرعات.

ساعة بورشه كرونوجراف 1 - 911 S / T

سلطت بورشه الضوء علي رقم 60 وعلي الخطوط المؤدية اليه باللون الأحمر، وذلك احتفالا بالذكري الستين لـ سيارة بورشه 911، وتم تطوير ساعة Chronograph 1 - 911 S / T لتصبح خفيفة مثل سيارات بورشه، لأنها تم صناعتها من التيتانيوم.

ساعة بورشه كرونوجراف 1 - 911 S / T

علاوه علي ذلك يتكون غطاء ساعة بورشه من 7 طبقات من الكريستال الياقوتي المضاد للانعكاس، ويتم تشغيلها بواسطة دوار ، ويمكن للمشترين الحصول علي الدوار باللون الفضي اللامع أو الفضي الداكن أو الأسود .

ساعة بورشه كرونوجراف 1 - 911 S / T

تم صناعة غطاء الدوار علي شكل غطاء عجلة القفل المركزي بـ 911 S / T ، وتم نقش رقم تسلسلي يطابق أرقام سيارات بورشه .

ساعة بورشه كرونوجراف 1 - 911 S / T

سيتم إنتاج ساعة بورشه ديزاين إنتاج كرونوجراف 1-911 إس / تي بعدد محود يصل الي 1963 ساعة، بالإضافة الي أن سعر ساعة بورشه سيصل الي 13500 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 417 ألف جنيه مصري تقريباً.

