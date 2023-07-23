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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأفخم من مرسيدس.. تعديلات مذهلة لـ S-Class

صدى البلد

قبل أيام قليلة، كشفت شركة مانسوري النقاب عن سيارة بورشه 911 توربو إس ، التي أطلق عليها اسم P9LM EVO 900 وهي واحدة من أقوى السيارات التي ابتكرتها شركة تعديل السيارات على الإطلاق، ولا يمكن أن تكون سيارة مرسيدس-بنز الفئة- S من مانسوري مختلفة أكثر من ذلك.

في حين أن P9LM EVO 900 عبارة عن ابتكار مجنون حقًا يركز على الأداء وقدرات قصوى تلفت الأنظار ، فإن أحدث تجربة لها في الفئة S تتخذ نهجًا أكثر دقة، لقد تم ترويضها وفقًا لمعايير مانسوري التي لولا شارات الشركة ، يمكن بسهولة أن يخطئ المرء ويظنها نموذجًا جديدًا أطلقته AMG. 

تأتي S-Class من قسم Manufaktur التابع لشركة Mercedes-Benz ويعرف باسم Kalahari Gold، من المصنع يتميز هذا اللون بلمسة نهائية معدنية ولكن في هذه الفئة S يوجد طلاء ساتان ، مما يجعلنا نعتقد أن السيارة ربما تكون ملفوفة بغشاء شفاف، ومهما كانت الحالة ، ليس هناك شك في أن الطلاء لافت للنظر ويتناسب بشكل جيد مع سيارة فاخرة للغاية مثل الفئة S.

وأجريت سلسلة من التعديلات على واجهة السيارة الأمامية، ويشمل ذلك تركيب أغطية سحب الهواء المصنوعة من ألياف الكربون وجهاز تقسيم جديد مع فتحات هوائية على الحواف الخارجية، كما قامت بتركيب شبك جديد باللون الأسود، وتستمر لمسات ألياف الكربون أسفل كلا جانبي الفئة S مع عناصر حادة على الألواح الأمامية للربع الأمامي، كما تم تركيب مجموعة من العجلات ذات اللون الأسود اللامع مقاس 22 بوصة وكذلك أغطية المرايا الجانبية المصنوعة من ألياف الكربون.

 

تم أيضًا تغيير الجزء الخلفي من مرسيدس ولكن ليس بطريقة مفرطة في الإبهار، في الواقع، تشمل التغييرات الوحيدة التي تم إجراؤها جناحًا جديدًا للشفاه من ألياف الكربون ، وناشر من ألياف الكربون ، وأنابيب عادم جديدة ، وشارات.

S-Class مرسيدس مانسوري بورشه Mercedes-Benz

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