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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY .. صور

بورشه 911 تيربو S
بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY

تواصل شركة MANSORY المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من وضع لمساتها الساحرة للكثير من الإصدارات، ولكن في هذا الموضوع سوف نتحدث تحديدًا عن النسخة الشهيرة بورشه 911 تيربو S، والتي حصلت على حزمة من الترقيات الجديدة.

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بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY

بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY

 

جاءت السيارة بورشه 911 تيربو S المعدلة من MANSORY باللقب P9LM EVO 900، حيث تمتعت بطلاء خارجي ثنائي اللون، وحزمة من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، والتي تضمنت الصادم الأمامي والعتبات الجانبية، بالإضافة إلى سبويلر خلفي انيق، ومخارج عادم ثلاثية.

بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY

القدرات الفنية للسيارة بورشه 911 تيربو S المعدلة من MANSORY

 

تأتي السيارة 911 تيربو S المعدلة من MANSORY بقدرات فنية تتمثل في محرك بقوة 888 حصانا، و 1050 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد النسخة القياسية قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، مزدوج التيربو، سعة 3800 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية تقدر بـ 641 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر.

بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 340 كيلومتر في الساعة، وتستمر المدة الزمنية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة عند 2.5 ثانية، مثل النسخة القياسية.

بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY
MANSORY بورشه مرتضى منصور تيربو S بورشه 911 تيربو S

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