الظهور الأول لسيارة بورشه فيجن 357 سبيدستر .. صور

تتمتع بورشه بمزاج احتفالي في مهرجان جودوود للسرعة 2023 حيث تحتفل بالذكرى السنوية الـ 75 لأول سيارتها ، 356 رقم 1 رودستر.
للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة ، ابتكرت تفسيرًا عصريًا للسيارة الرياضية الشهيرة ذات السقف المفتوح، وتعتبر Vision 357 Speedsterالجديدة متابعة بدون سقف لمفهوم Vision 357الذي تم تقديمه في بداية العام.
في حين أن الكوبيه كانت تعتمد على 718 كايمان جي تي 4 آر إس ، فإن السرعة المذهلة بنفس القدر تعود جذورها إلى 718 جي تي 4 e-Performance وهي سيارة كهربائية، وتعتبر مصدر الهيكل من 718 GT4 Clubsportوتجمعها مع المحركات الكهربائية وتقنية البطارية لمفهوم Mission R.
تتميز بغطاء tonneau من جانب واحد ، تحمل السيارة الواحدة بفخر "75" شعارًا كإشارة إلى الطراز 356 الأصلي.
يجلس على عجلات بقفل مركزي من المغنيسيوم مقاس 20 بوصة ومجهزة بأغطية محور من ألياف الكربون ، ويحتوي Vision 357 Speedster على غطاء أمامي ملفوف وكاميرات مثبتة على الرفارف بدلاً من المرايا الجانبية.
توجد فتحات في الهيكل للمصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية بينما تم دمج ضوء الفرامل الثالث بدقة في الفتحات الخلفية العمودية، اختارت بورشه لونين من خلال الجمع بين Marble Greyو Grivelo Grey Metallicالمستخدم أيضًا للعجلات ، جنبًا إلى جنب مع لمسات Miami Blue في جميع أنحاء الهيكل الخارجي.
عند الدخول إلى الداخل ، يوجد مقعد منخفض التثبيت به غلاف بلاستيكي مقوى بألياف الكربون مدمج في أحادي ومجهز بحزام سباق من ست نقاط، وتحتوي المقصورة البسيطة على لوحة عدادات من ألياف الكربون مع مجموعة أدوات شفافة وتتخلص من مقابض الأبواب العادية باستخدام أحزمة قماشية لتخفيف الوزن، وتستمر لهجات Miami Blue التي رأيناها في الخارج في المقصورة على أدوات التحكم الفردية القليلة وكذلك على عجلة القيادة.
بعد ظهورها العام هذا الأسبوع في مهرجان جودوود للسرعة ، سيتم أيضًا عرض Vision 357 Speedster في نهاية سبتمبر خلال Rennsport Reunion في الولايات المتحدة.