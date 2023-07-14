الظهور الأول لسيارة بورشه فيجن 357 سبيدستر .. صور

تتمتع بورشه بمزاج احتفالي في مهرجان جودوود للسرعة 2023 حيث تحتفل بالذكرى السنوية الـ 75 لأول سيارتها ، 356 رقم 1 رودستر.

للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة ، ابتكرت تفسيرًا عصريًا للسيارة الرياضية الشهيرة ذات السقف المفتوح، وتعتبر Vision 357 Speedsterالجديدة متابعة بدون سقف لمفهوم Vision 357الذي تم تقديمه في بداية العام.

بورشه فيجن 357 سبيدستر

في حين أن الكوبيه كانت تعتمد على 718 كايمان جي تي 4 آر إس ، فإن السرعة المذهلة بنفس القدر تعود جذورها إلى 718 جي تي 4 e-Performance وهي سيارة كهربائية، وتعتبر مصدر الهيكل من 718 GT4 Clubsportوتجمعها مع المحركات الكهربائية وتقنية البطارية لمفهوم Mission R.

بورشه فيجن 357 سبيدستر

تتميز بغطاء tonneau من جانب واحد ، تحمل السيارة الواحدة بفخر "75" شعارًا كإشارة إلى الطراز 356 الأصلي.

يجلس على عجلات بقفل مركزي من المغنيسيوم مقاس 20 بوصة ومجهزة بأغطية محور من ألياف الكربون ، ويحتوي Vision 357 Speedster على غطاء أمامي ملفوف وكاميرات مثبتة على الرفارف بدلاً من المرايا الجانبية.

بورشه فيجن 357 سبيدستر

توجد فتحات في الهيكل للمصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية بينما تم دمج ضوء الفرامل الثالث بدقة في الفتحات الخلفية العمودية، اختارت بورشه لونين من خلال الجمع بين Marble Greyو Grivelo Grey Metallicالمستخدم أيضًا للعجلات ، جنبًا إلى جنب مع لمسات Miami Blue في جميع أنحاء الهيكل الخارجي.

بورشه فيجن 357 سبيدستر

عند الدخول إلى الداخل ، يوجد مقعد منخفض التثبيت به غلاف بلاستيكي مقوى بألياف الكربون مدمج في أحادي ومجهز بحزام سباق من ست نقاط، وتحتوي المقصورة البسيطة على لوحة عدادات من ألياف الكربون مع مجموعة أدوات شفافة وتتخلص من مقابض الأبواب العادية باستخدام أحزمة قماشية لتخفيف الوزن، وتستمر لهجات Miami Blue التي رأيناها في الخارج في المقصورة على أدوات التحكم الفردية القليلة وكذلك على عجلة القيادة.

بورشه فيجن 357 سبيدستر

بعد ظهورها العام هذا الأسبوع في مهرجان جودوود للسرعة ، سيتم أيضًا عرض Vision 357 Speedster في نهاية سبتمبر خلال Rennsport Reunion في الولايات المتحدة.