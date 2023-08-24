سيلفرادو و بورشه.. شاهد أسطول سيارات تايلور سويفت نجمة البوب| صور

النجمة تايلور سويفت واحدة من أهم مغنيات البوب، وهي من أبرز الأشخاص الذين يمتلكون سيارات مميزة في العالم، حيث أنها تمتلك جراج خاص بسياراتها الفارهة ، وتعمل أيضا ممثلة أمريكية وهي من مواليد 13 ديسمبر لعام 1989.

ولدت تايلور سويفت في ويست ريدينج في بنسيلفانيا، وانتقلت بعد ذلك للعيش في ناشفيل في عمر الـ14 عامًا، وتحب سويفت السيارات ذات المحركات القوية والتي ينتج منها قوة خارقة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات تايلور سويفت نجمة البوب :

1- سيارة بورشه 911

سيارة بورشه 911

تتميز بورشه 911 تيربو باحتوائها علي محرك مكون من 6 أسطوانات، ينتج منه قوة 480 حصان، وعزم دوران 685 نيوتن /متر .

2- شيفروليه سيلفرادو موديل 2007

شيفروليه سيلفرادو موديل 2007

حصلت النجمة تايلور سويفت علي سيارة شيفروليه سيلفرادو موديل 2007 في عيد ميلادها الـ 18 كـ هدية من شركة Big Machine Records، حيث تمتلك سيارة سيلفرادو محرك 6 سلندر سعة 4300 سي سي .

3- أودي ار 8

أودي ار 8

زودت سيارة أودي ار 8 بمحرك سعة 5200 سي سي ينتج قوة 525 حصان، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، وتتسارع أودي ار8 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية .

4- كاديلاك اسكاليد

كاديلاك اسكاليد

كاديلاك اسكاليد تستمد قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، وهي من افضل السيارات التي تفضل تايلور سويفت الظهور بها .

5- فيراري 458

فيراري 458

تنتج سيارة فيراري 458 الإيطالية قوة تصل الي 570 حصانا، وهي واحدة من أجمل سيارات فيراري التي تم إنتاجها على الإطلاق .

6- تويوتا سيكويا موديل 2014

تويوتا سيكويا موديل 2014

تنتج سيارة تويوتا سيكويا موديل 2014 قوة 381 حصان، بفضل محركها المكون من 8 سلندر سعة 5800 سي سي ، ويتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

7- نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

اشترت تايلور سويفت سيارة نيسان قشقاي لتتمكن من التحرك من دون أن يتم التعرف عليها، وتعمل قشقاي بمحرك ينتج قوة قوة 148 حصانا سعة 1300 سي سي .