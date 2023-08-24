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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أشهر 3 سيارات تويوتا 2023 بالأوفر برايس

أشهر 3 سيارات تويوتا
أشهر 3 سيارات تويوتا 2023 بالأوفر برايس

ظهرة أزمة في مجال صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، أثرة تلك الأزمة علي توافر السيارات الجديدة من موديلات 2023 داخل أسواق السيارات ومنهم السوق المصري، حيث أدت تلك الأزمة الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة ، بالإضافة الي وضع أوفر برايس علي أسعار السيارات التي تتواجد لدي الوكلاء والموزعين .

أسعار أشهر 3 سيارات تويوتا 2023 بالأوفر برايس

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري  أسعار أشهر 3 سيارات تويوتا 2023 بالأوفر برايس داخل السوق المصري :

1- تويوتا كورولا موديل 2023

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1800 سي سي ، ينتج قوة 71 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 71 نويتن/متر، وبها خزان وقد سعة 43 لتر، وتصل سرعة تويوتا كورولا القصوى الي 195 كم/ساعة .

تويوتا كورولا موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري من 740 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 275 ألف جنيه .

ولكن عند إضافة الأوفر برايس فيبدأ سعر تويوتا كورولا موديل 2023 من مليون و 90 ألف جنيه ، ويصل الي مليون و 505 ألف جنيه .

2- تويوتا C-HR الهاتشباك

زودت سيارة تويوتا C-HR موديل 2023 بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 113 حصان، وعزم دوران 185 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

سيارة تويوتا C-HR موديل 2023 

توافره سيارة تويوتا C-HR موديل 2023 بسوق السيارات المصري سابقا بسعر 840 ألف جنيه كـ سعر رسمي .

بعد إضافة الأوفر برايس علي سعر سيارة تويوتا C-HR موديل 2023 فيصل سعرها الي مليون و 660 ألف جنيه .

3- تويوتا فورتشنر الـ 4×4

تنتج سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وقوة 234 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 4000 سي سي، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

 تويوتا فورتشنر موديل 2023 في سوق السيارات المصري 

كان يبدأ سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في سوق السيارات المصري من مليون و 950 ألف جنيه، ويصل الي 2 مليون و 350 ألف جنيه، ولكن بعد إضافة الأوفر برايس فيصل سعرها بالسوق الي 2 مليون و 500 ألف جنيه .

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