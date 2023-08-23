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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نهج مختلف| شركة تويوتا تزرع الطماطم الكرزية والفراولة بمصانعها

شركة تويوتا تزرع
شركة تويوتا تزرع الطماطم الكرزية والفراولة بمصانعها

اتجهت شركة صناعة السيارات تويوتا إلى زراعة بعض أنواع المحاصيل داخل مصنعين من مصانعها، وذلك باستخدام الحرارة المرتفعة، ونفايات ثاني أكسيد الكربون، وجاءت تلك الخطوة من تويوتا؛ من أجل الحفاظ على البيئة .

شركة تويوتا تزرع الطماطم الكرزية والفراولة بمصانعها

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وبدأ مصنعان من مصانع تويوتا في زراعة عدة محاصيل منها الطماطم الكرزية، و الفراولة وذلك من أجل ادارك شركة تويوتا للتأثيرات السلبية التي تحدثها درجات الحرارة المرتفعة و ثاني أكسيد الكربون .

- تجربة تويوتا اليابانية في الزراعة

شركة تويوتا تزرع الطماطم الكرزية والفراولة بمصانعها

قام المزارعون في عام 2022 بمساعدة شركة تويوتا في إنشاء صوب زراعية لتجربة زراعة الفراولة بمصنع كاميجو، بالإضافة الي أن شركة تويوتا اليابانية تقوم داخل مصنع الفراولة بإنتاج محركات سيارة تويوتا كراون وبعض سيارات لكزس .

شركة تويوتا تزرع الطماطم الكرزية والفراولة بمصانعها

وخصصت شركة تويوتا اليابانية مساحات واسعة داخل مصنع Myoch الخاص بها من زراعة الطماطم وبعض أصناف الطماطم الأخرى ، ويمكن للصوب التي قامت ببنائها تويوتا أن تنتج ما يقرب من 1.5 من محاصيل الحقول المشابه ، وذلك بفضل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الزراعة من قبل تويوتا .

شركة تويوتا تزرع الطماطم الكرزية والفراولة بمصانعها

تقوم شركة تويوتا بزراعة محاصيلها معتمدة علي صفوف مما يسمح بأنشاء ممرات عند الحاجة من اجل زيادة مساحات الرقعة المزروعة .
 

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