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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتمشي من غير بنزين| سعر سيارة Voyah Free الـSUV

Voyah Free الـ SUV
Voyah Free الـ SUV الصينية الرياضية الجديدة 

أعلنت شركة صينية متخصصة في صناعة السيارات عن إصدارها الجديد سيارة Voyah Free التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم Voyah Free بتصميم جذاب وأنيق بفضل ما تحتوي علي من مميزات حديثة .

سيارة Voyah Free الـ SUV الصينية الرياضية الجديدة 

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- أبعاد Voyah Free الـ SUV

Voyah Free الـ SUV الصينية الرياضية الجديدة 

تأتي سيارة Voyah Free الجديدة داخل الأسواق بطول 4905 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1645 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2960 مم.

- محرك Voyah Free الجديدة

تستمد سيارة Voyah Free الصينية قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وبها محركين كهربائيين يعتمدان علي عزم دوران المحرك البنزين، حيث يخرج المحرك الأول الكهربائي قوة تصل الي 218 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، ويخرج المحرك الثاني قوة 272 حصان، وعزم دوران 410 نيوتن/متر.

مقصورة سيارة Voyah Free الـ SUV الصينية الرياضية الجديدة 

تصل قوة سيارة Voyah Free الإجمالية الي 640 حصان، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، وتتسارع من وقت السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

بطارية سيارة Voyah Free تصل سعتها الي 39.2 كيلوواط/ساعة. وتمكن Voyah Free من قطع مسافة تصل إلى 210 كم/ساع بشحنة واحدة دون تشغيل المحرك البنزين نهائياً، ويمكنها قطع مسافة بالمحركين تصل الي  1221 كم/ساعة

- مواصفات Voyah Free الصينية

تحتوي سيارة Voyah Free الرياضية علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة منها، صداد أمامي به فتحات تهوية، وإضاءة أمامية، تمر عبر الشبك ، وشاحن لاسلكي، وعجلة قيادة على شكل D، وشاشة مقاس 12.3 بوصة، و شاشة أخرى تعمل باللمس .

Voyah Free الـ SUV الصينية الرياضية الجديدة 

- سعر Voyah Free العائلية

تباع سيارة Voyah Free الصينية فئة السيارات الـ SUV الجديدة داخل السوق الصيني بسعر 266 ألف و 900 يوان، أي ما يعادل مليون و 130 ألف جنيه مصري تقريباً. 

 

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