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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار.. 5 سيارات رياضية الأكثر مبيعًا في مصر

5 سيارات رياضية الاكثر
5 سيارات رياضية الاكثر مبيعاً

كشفت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور في مصر، عن اجمالي السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV المرخصة جديدًا خلال النصف الاول من العام الجاري 2023، وتحديدًا في الـ 7 اشهر الماضية.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات رياضية الاكثر مبيعاً في مصر منذ انطلاق العام الجاري وحتى شهر يوليو 2023.

5 سيارات رياضية الاكثر مبيعاً

1 – كيا سبورتاج 

 

حققت السيارة كيا سبورتاج المركز الاول باجمالي مبيعات بلغ 1795 سيارة، وتعد هذه النسخة من ابرز اصدارات الـ SUV، حيث يبدأ سعرها الرسمي من مليون و369.900 جنيه للفئة الاولى حتى مليون و849.900 جنيه للفئة عالية التجهيزات بين موديلات 2024.

 

وتأتي السيارة كيا سبورتاج بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، يتمكن من انتاج 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتومايكي مكون من 7 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

5 سيارات رياضية الاكثر مبيعاً

2 – شيري تيجو 3 

 

تعد شيري تيجو 3 من ابرز اصدارات العلامة التجارية الصينية من فئة الـ SUV، والتي تنطلق عبر فئة واحدة من التجهيزات تتضمن بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصان، و160 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع تجهيزات تتضن حساسات ركن، وشاشة داخلية،ومقودحركة متعدد الوظائف، بينما تقدم بقيمة سعرية بلغت 600 الف لموديل 2023 و 625 الف جنيه لموديل 2024، وباجمالي مبيعات بلغت 1759 سيارة.

5 سيارات رياضية الاكثر مبيعاً

3 – شيري تيجو 7 

 

جاءت السيارة شيري تيجو 7 في المرتبة الثالثة بعدد 1407 سيارة، حيث يقدر سعرها الرسمي بداية من 720 الف جنيه وحتى 780 الف جنيه، وتقدم السيارة بناقل سرعات مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية، ومحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصان، و 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات رياضية الاكثر مبيعاً

4 – هيونداي توسان 

 

ورابعًا جاءت السيارة هيونداي توسان بعدد 1187 نسخة، وتستخدم السيارة في قدراتها الفنية محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصان، و265 نيوتن/متر من عزم الدوران، اضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثواني، وتتراوح اسعارها الرسمية في مصر بين مليون و40 الف جنيه، و مليون و365 الف جنيه.

5 سيارات رياضية الاكثر مبيعاً

5 – سكودا كودياك 

 

بلغت مبيعات السيارة سكودا كودياك نحو 1067 سيارة، وتأتي هذه النسخة بقيمة سعرية رسمية تتراوح بين مليون و925 الف و 2 مليون و150 الف جنيه، حيث تستمد قوتها من محرك تيربو 1400 سي سي، بقوة 150حصان، و 250 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، وزمن للتسارع يبلغ 9.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

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