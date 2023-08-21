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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سرقة سيارات سعرها 55 مليون جنيه .. والقبض على 7 لصوص بأمريكا

سرقة سيارات سعرها
سرقة سيارات سعرها 55 مليون جنيه

استطاعت قوات الشرطة في ولاية ميشيجان الأمريكية، القاء القبض على 7 لصوص تمكنوا من سرقة سيارات تحمل شعار شركة فورد، من مصنع تابع للشركة الامريكية في ديترويت حيث بلغ اجمالي السيارات نحو 16 نسخة، من طراز فورد برونكو رابتر.

 

بدأت التحقيقات في هذا الامر بعد سرقة الكثير من سيارات فورد رابتر من مصنع فورد، ليكتشفوا بعد ذلك ارتباط هذه الحادثة مع سرقة سيارات اخرى من برونكو في وودهافن و ديربورن بالاضافة إلى ديترويت.

سرقة سيارات سعرها 55 مليون جنيه

وفي سياق ذلك تمكنت أقسام شرطة كانتون ونورثفيل ونوفي وفارمنجتون هيلز وويست بلومفيلد، بالتعاون مع إدارة شرطة مقاطعة أوكلاند، رصد هذه السلسلة من السرقات، حيث تمكنوا من استعادة 10 طرازات من سيارات برونكو المسروقة.

سرقة سيارات سعرها 55 مليون جنيه

سرقة سيارات سعرها 55 مليون جنيه

 

وعلى الرغم من مغادرة بعضهم ميشيجان، تم ملاحقتهم في اماكن اخرى مثل أريزونا وتكساس و ألاسكا، لتنهي هذه الحادثة في 15 اغسطس، اضافة إلى العثور على سيارات اخرى، وبالتحقيق مع المشتبه بهم تبين أن اعمارهم بين 19 و 21 عامًا، وبلغ اجمالي سعر السيارات السروقة نحو 1,760,000 دولار أمريكي اي مايعادل 55 مليون جنيه مصري.

سيارات ولاية ميشيجان ولاية ميشيجان الأمريكية سرقة سيارات فورد برونكو فورد برونكو رابتر

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