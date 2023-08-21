فرصه وبأرخص سعر .. اشتري هذه السيارة موديل 2024

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام وبسعر مناسب، ويضم السوق المصري باقة من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة الهاتشباك أو الرياضية أو السيدان، ومنها النسخة BYD F3 والتي تعد ارخص سيارة بين موديلات 2024 في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ارخص سيارة في مصر موديل 2024 واستعراض مواصفاتها الفنية

BYD F3 موديل 2024

مواصفات ارخص سيارة في مصر موديل 2024 "BYD F3"

تعمل السيارة BYD F3 موديل 2024 عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، حيث تستخدم ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الاولى، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية للفئة الثانية، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 CC.

BYD F3 موديل 2024

ويتمكن محرك السيارة BYD F3 موديل 2024 من ضخ 108حصان، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى وجود حزمة من التجهيزات تتضمن وسائد هوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الاكتروني للفرامل.

BYD F3 موديل 2024

وتأتي السيارة BYD F3 موديل 2024 بعدد من التقنيات ابرزها، مكيف هواء يدوي، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ الامامية والخلفية، وسنتر لوك، ونظام صوتي ترفيهي من 4 سماعات، مع مقصورة رحبة، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

BYD F3 موديل 2024

سعر ارخص سيارة موديل 2024 في السوق المصري

اول فئة مانيوال BYD F3 موديل 2024 بقيمة قدرها 459 الف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك BYD F3 موديل 2024 بقيمة قدرها 510 الف جنيه.