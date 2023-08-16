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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات SUV صينية 2023 تحت 800 ألف جنيه.. صور

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية 2023

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الصينية موديل 2023 ، حيث نالت السيارات الصينية علي مكانة كبيرة لدي المصريين لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة، بالإضافة الي أن تلك الإصدارات تم توافرها رغم زيادات الأسعار التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

أسعار سيارات جيتور الجديدة بعد طرحها في السوق المصري | صور

سعر بايك X3 موديل 2023 .. الأرخص في فئتها

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات صينية عائلية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري منها سيارة بايك X3، وساوايست دى اكس 7 نوفا، وشيرى تيجو 7 :

1- بايك X3 العائلية

تستمد سيارة بايك X3 موديل 2023 الـ SUV قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وقوة 116 حصان.

 بايك X3 العائلية

تبدأ أسعار سيارة بايك X3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري من 669 ألف جنيه للفئة الأولي ، وتباع الفئة الثانية بسعر 769 ألف جنيه .

2- سانج يونج تيفولى الـ SUV

تصل قوة سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2023 الي العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، وتنتج قوة 128 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر .

سانج يونج تيفولى موديل 2023 

الفئة الأولي من سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2023 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية  من سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2023 تتوافر بسعر 860 ألف جنيه .

3- ساوايست دى اكس 7 نوفا العائلية

تنتج سيارة ساوايست دى اكس 7 نوفا موديل 2023 قوة 197 حصان، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك من فئة DSG.

ساوايست دى اكس 7 نوفا العائلية

ساوايست دى اكس 7 نوفا العائلية  تباع داخل سوق السيارات المصري اذا تم توافرها بسعر 835 ألف جنيه مصري ، للفئة الوحيدة المتوافرة منها .

4- جيتور X70 الصينية

تتسارع سيارة جيتور X70 موديل 2023 الصينية من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعتة الي 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وقوة 147 حصان، وب=يصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة.

جيتور X70 الصينية

تتوافر سيارة جيتور X70 موديل 2023 الصينية داخل سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 859 ألف جنيه للفئة الثانية .

5- شيرى تيجو 7 الـ SUV

تخرج سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتستهلك 7.4  لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 145 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيرى تيجو 7 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 تباع بسعر 930 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 10 ألاف جنيه .
 

بايك X3 العائلية سانج يونج تيفولى الـ SUV ساوايست دى اكس 7 نوفا العائلية جيتور X70 الصينية شيرى تيجو 7 الـ SUV

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