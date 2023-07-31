عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بايك X3 موديل 2023 .. الأرخص في فئتها

X3 موديل 2023 ارخص
X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك

تتصدر النسخة X3 قائمة السيارات الارخص سعرًا وسط طرازات شركة بايك الصينية، حيث تقدم السيارة داخل السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 669 الف جنيه، وعبر فئتين من التجهيزات، باطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي لـ بايك X3 موديل 2023 في السوق المصري، مع استعراض ابرز مواصفاتها الفنية 

X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك 

ابعاد السيارة بايك X3 موديل 2023

 

الطول 4325 مم.

العرض 1830 مم.

الارتفاع 1640 مم.

X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك 

مواصفات السيارة بايكX3  موديل 2023 

 

تعتمد السيارة بايك X3 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي دفع أمامي، مع حزمة من التقنيات ابرزها، مراقبة ضغط الهواء للاطارات، فرامل مانعة للانغلاق وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح، مع حساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومثبت للسرعة، ووسائد هوائية للحماية، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي.

X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك 

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 116 حصانا، و148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتضم السيارة من الداخل مكيف هواء، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك 

 

يبلغ سعر الفئة الأولى أوتوماتيك بايكX3  موديل 2023 نحو 669 الف جنيه. 

يبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك بايكX3  موديل 2023 نحو 769 الف جنيه.

بايك بايك X3 بايك X3 موديل 2023 السيارة بايك X3 موديل 2023 الاسعار الرسمية للسيارة X3 ارخص اصدارات بايك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

تصريح عاجل من وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة| تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023؟|رابط مجاني على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

17 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة قوية بشأن طقس الساعات المقبلة

قبل نتيجة الثانوية العامة.. دعاء واحد يجبر الله به خاطرك ردده بيقين

موضوعات متعلقة

اشتري F3 موديل 2024.. أرخص سيارات BYD في مصر

5 سيارات رياضية بسعر يبدأ من 600 ألف جنيه.. صور

اركب هيونداي ألنترا HD موديل 2024 بهذا السعر.. صور

تعديل مميز لـ هوندا E الكهربائية على طريقة سباق "لومان 24".. صور

أحدث سيارة تقدمها رينو ARKANA موديل 2024 الرياضية.. صور

لعشاق الكروس أوفر.. سعر ومواصفات نيسان كيكس 2023 في السعودية

أحدث أسعار BMW M3 في السوق المصري.. صور

احذر من تواجدهم.. أشياء يجب أن تتخلى عنها فورًا لتجنب احتراق سيارتك

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

حدث ليلا.. ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. والأوائل يفتحون قلوبهم لصدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

«500 جنيه كاملة»|أسعار الذهب تتراجع بقوة وهذه قيمة عيار 21 الآن

ما الدعاء بعد قراءة سورة الكوثر؟.. 3 أدعية تقضى حاجتك ولا يعرفها كثيرون

احذر حدوث ماس كهربائى مع ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقار يصل مطار القاهرة.. تفاصيل الساعات الأولى لـ رضا سليم في الأهلي

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

فوائد خارقة لتناول الفاصوليا البيضاء

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ