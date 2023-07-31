سعر بايك X3 موديل 2023 .. الأرخص في فئتها

تتصدر النسخة X3 قائمة السيارات الارخص سعرًا وسط طرازات شركة بايك الصينية، حيث تقدم السيارة داخل السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 669 الف جنيه، وعبر فئتين من التجهيزات، باطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي لـ بايك X3 موديل 2023 في السوق المصري، مع استعراض ابرز مواصفاتها الفنية

X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك

ابعاد السيارة بايك X3 موديل 2023

الطول 4325 مم.

العرض 1830 مم.

الارتفاع 1640 مم.

X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك

مواصفات السيارة بايكX3 موديل 2023

تعتمد السيارة بايك X3 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي دفع أمامي، مع حزمة من التقنيات ابرزها، مراقبة ضغط الهواء للاطارات، فرامل مانعة للانغلاق وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح، مع حساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومثبت للسرعة، ووسائد هوائية للحماية، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي.

X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 116 حصانا، و148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتضم السيارة من الداخل مكيف هواء، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة X3 موديل 2023 ارخص اصدارات بايك

يبلغ سعر الفئة الأولى أوتوماتيك بايكX3 موديل 2023 نحو 669 الف جنيه.

يبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك بايكX3 موديل 2023 نحو 769 الف جنيه.