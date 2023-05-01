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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار بايك X7 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

بايك X7
بايك X7

شهدت السيارة بايك X7 موديل 2023، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث قدرت بـ 100 ألف جنيه، تشمل الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة الرياضية من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار موديلات 2022 بقيمة تراوحت بين 50 ألف و 100 ألف جنيه.

الأسعار الجديدة لـ بايك X3

الأسعار الجديدة لسيارات بايك في مصر .. صور

 بايك X7

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة بايك X7 موديل 2022 و 2023 في مصر.

 بايك X7

ابعاد السيارة "الرياضية" بايك X7

 

ترتكز السيارة الرياضية بايك X7 على قاعدة عجلات طولها 2800 مم، بينما يصل الطول الكلي للهيكل الخارجي إلى 4710 مم، و 1892 مم للعرض الكلي، بينما يبلغ ارتفاع السيارة نحو 1715 مم، و 200 مم لارتفاع الخلوص الارضي.

 بايك X7

التجهيزات الفنية للسيارة "الرياضية" بايك X7

 

وتحتوي السيارة بايك X7 على قدرات فنية تتمثل في ناقل سرعات أوتوماتيكي DSG مكون من 7 نقلات "جر أمامي" للعجلات، مقترن بمحرك "تيربو" رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 187 حصانا، و 275 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 بايك X7

الاسعار الرسمية للسيارة بايك X7 داخل السوق المصري بعد الزيادات الجديدة 

 

الفئة الاولى بايك X7 موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و34 ألف بدلاً من 984 ألف جنيه.

الفئة الثانية بايك X7 موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و474 ألف جنيه بدلاً من مليون و374 ألف جنيه.

وتأتي الفئة الوحيدة المقدمة من موديلات 2023 للسيارة بايك X7 موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و565 ألف جنيه بدلاً من مليون و465 ألف جنيه.

 بايك X7
بايك بايك X7 احدث اسعار السيارة بايك X7 بايك X7 موديل 2023

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