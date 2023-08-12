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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات جيتور الجديدة بعد طرحها في السوق المصري | صور

اسعار سيارات جيتور
اسعار سيارات جيتور الجديدة في السوق المصري

تواصل علامة جيتور الصينية من تألقها داخل السوق المصري، بعد تقديم النسخة الجديدة كليًا داشينج، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية مع تصميم عصري وعدد من التجهيزات، بالإضافة إلى النسخة X90 PLUS من فئة الـ SUV، إلى جانب النسخة X70 PLUS، والتي تعد هي الأرخص سعرًا بين الطرازات المقدمة.

بالأسعار والمواصفات.. جيتور X70 Plus الجديدة في مصر

مواصفات وسعر جيتور X90 Plus الجديدة في مصر | صور

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" أسعار سيارات جيتور الجديدة في السوق المصري، وأبرز المواصفات الفنية للطرازات المقدمة.

أسعار سيارات جيتور الجديدة في السوق المصري

1 - جيتور داشينج 

تستمد جيتور داشينج قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يضخ  156 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ  230 نيوتن/متر ، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، بالإضافة إلى حزمة من التجهيزات ابرزها بـ شاشة تعمل باللمس 12.8 بوصة، كاميرا 360 درجة، ومثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما.

سعر السيارة جيتور داشينج في مصر

الفئة الأولى جيتور داشينج بقيمة قدرها 969 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيتور داشينج بقيمة قدرها مليون و39 ألف جنيه.

أسعار سيارات جيتور الجديدة في السوق المصري

2 - جيتورX90 Plus

تستخدم السيارة جيتورX90 Plus ناقل حركة من 7 سرعات DCT، متصل بمحرك TGDI 1600 سي سي، يضخ 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4858 مم للطول الكلي، و1925 مم للعرض، وبارتفاع 1780 مم، مع جنوط رياضية 20 بوصة، ونظام صوتي يصل لـ 8 مكبرات، وشاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة، وحزمة من أنظمة الحماية، أبرزها كشف النقطة العمياء، المحافظة على المسار، كاميرا بانوراما وحساسات حركة.

سعر السيارة جيتورX90 Plus

يبلغ سعر السيارة جيتورX90 Plus نحو مليون 189 ألف جنيه، وتقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

اسعار سيارات جيتور الجديدة في السوق المصري

3 - جيتور X70 PLUS

تعمل السيارة جيتور X70 PLUS بمحرك 1500 سي سي، 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع تجهيزات تتضمن فتحة سقف بانوراما، شاشة 10.25 بوصة، تحذير مغادرة المسار، مراقبة النقاط العمياء، فراملABS  وEBD، نظام الثبات الإلكتروني ESC، نظام صوتي ترفيهي.

سعر السيارة جيتور X70 PLUS

يبلغ سعر السيارة جيتور X70 PLUS نحو 989 ألف جنيه.

جيتور SUV X90 PLUS X70 PLUS داشينج اسعار سيارات جيتور الجديدة

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