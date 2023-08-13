سانج يونج تقدم نسختها الكهربائية الجديدة Torres EVX | صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارت الكورية الجنوبية سانج يونج، من تعزيز تواجدها؛ بعد تقديم نسختها الجديدة Torres EVX، والتي تستخدم تقنية الطاقة الكهربائية، مع تصميم خارجي رياضي يجمع بين الفخامة والإمكانيات العصرية، وعدد من التجهيزات.

وكشفت الشركة الكورية سانج يونج عن الكثير من التفاصيل الخاصة بالنسخة Torres EVX، حيث تضم بطارية ليثيوم أيون يصل مداها إلى 460 كيلومتر، مع محرك قوي وناقل سرعات يعمل بشكل أوتوماتيكي الأداء.

السيارة سانج يونج Torres EVX

السيارة سانج يونج Torres EVX

تضم السيارة سانج يونج Torres EVX شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، ومقصورة داخلية تتسع لـ 5 أفراد، إلى جانب مكيف هواء، وسنتر لوك، ونظام صوتي ترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية، مع حساسات حركة خلفية وأمامية لسهولة التحكم.

السيارة سانج يونج Torres EVX

وتتمتع السيارة سانج يونج Torres EVX بحزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية والمكابح عالية الأداء، مع أنظمة مساعدة قائد السيارة، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى واجهة أمامية عصرية تضم مصابيح حادة، وإضاءة بتقنية LED LIGHT، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف.

السيارة سانج يونج Torres EVX

وتتميز السيارة بقدراتها في التعامل مع الطرق الوعرة نسبة إلى تصميمها الخارجي أيضا، حيث يصل الخلوص الأرضي إلى 17.4 سم، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4.70 متر، بالإضافة إلى وجود عتبات جانبية، ودعامات في منطقة العجلات تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.