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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحديثات جديدة لـ سانج يونج تيفولي 2023 .. صور

سانج يونج تيفولي
سانج يونج تيفولي 2023 المعدلة من "KG Mobility"

تعتبر شركة سانج يونج، واحدة من ابرز شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية حول العالم، والتي تقدم باقة من السيارات الرياضية ومنها التسخة الشهيرة تيفولي، والتي ظهرت باطلالة جديدة بعد أن حصلت على حزمة من الترقيات من قبل "KG Mobility".

سانج يونج تيفولي 2023 المعدلة من "KG Mobility"

تحديثات جديدة لـ سانج يونج تيفولي 2023 من "KG Mobility"

سانج يونج تيفولي 2023 المعدلة من "KG Mobility"

جاءت السيارة سانج يونج تيفولي 2023 بجنوط رياضية قياسها 18 بوصة، مع عدة زخارف خارجية، وشبكة أمامية ذات حجم اصغر، مع شعار KG Mobility ناحية الباب الخلفي، و حروف لكلمة Tivoli غير متناظرة.

سانج يونج تيفولي 2023 المعدلة من "KG Mobility"

تضم السيارة سانج يونج تيفولي 2023 وسائد هوائية تصل إلى 7 AIRBAGS، ومقاعد من الجلد مع خيارات من اللون شملت الرمادي والاسود، والبرتقالي، بالاضافة إلى مكيف هواء باللمس، مع شاشة ترفيه قياس 9 بوصة، و نفس مجموعة العدادات الرقمية قياس 10.25 بوصة.

سانج يونج تيفولي 2023 المعدلة من "KG Mobility"

تتوافر السيارة سانج يونج تيفولي 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، مع نظام الدفع الرباعي الاختياري، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 124 حصانا، و 155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى خيار اخر يتضمن محرك 1500 سي سي مقترن بشاحن توربيني، مع قوة اجمالية بلغت 161 حصانا، و 260 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سانج يونج تيفولي 2023 المعدلة من "KG Mobility"

سعر سانج يونج تيفولي 2023 بعد تعديلات "KG Mobility"

 

تقدم السيارة في السوق الكوري الجنوبي بسعر يبدأ من 13 ألف و 652 دولار.

سانج يونج تيفولي 2023 المعدلة من "KG Mobility"
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