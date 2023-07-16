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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سانج يونج تيفولى 2023 في مصر .. صور

سانج يونج تيفولى
سانج يونج تيفولى 2023

تقدم شركة سانج يونج الكورية الجنوبية، النسخة تيفولي موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات، باطلالة تنتمي إلى عائلية السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى السيارة الشهيرة من نفس العائلة تيفولي XLV.

 يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية ومواصفات السيارة سانج يونج تيفولى 2023 في مصر.

 سانج يونج تيفولى 2023

تعتمد السيارة سانج يونج تيفولى 2023 على مظهر رياضي، مع مصابيح حادة بالمقدمة، وصادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية، مع مصابيح ضباب جانبية، وجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية.

 سانج يونج تيفولى 2023

وتأتي السيارة سانج يونج تيفولى 2023 بعدد 4 ابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية والتي تقدر بـ 427 لتر، وبنسبة طول كلي بلغت 4225 مم، و 1810 مم للعرض، و 1621 مم للارتفاع، وسعة 47 لتر لخزات الوقود.

 سانج يونج تيفولى 2023

وتحتوي السيارة سانج يونج تيفولى 2023 على مقصورة داخلية رحبة تتسع لـ 5 مقاعد، مع نظام صوتي ترفيهي، وشاشة داخلية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع مكيف هواء، وقفل مركزي، والكثير من وسائل التحكم والحماية، وحساسات ركن، وكاميرا، وقفل مركزي.

 سانج يونج تيفولى 2023

وتعمل سانج يونج تيفولى 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات "دفع أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 128 حصانا، و 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

الأسعار الرسمية للسيارة سانج يونج تيفولى 2023 في السوق المصري 

الفئة الاولى سانج يونج تيفولى 2023 بسعر 760 ألف جنيه.

الفئة الثانية سانج يونج تيفولى 2023 بسعر 850 ألف جنيه.

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