5 سيارات صينية الاكثر مبيعاً في مصر .. الأولى بـ 420 ألف جنيه

استطاعت السيارة BYD F3 أن تتصدر قائمة السيارات الصينية مبيعًا خلال اول 7 شهور من العام الجاري 2023، بعد أن وصل اجمالي مبيعاتها نحو 2736 سيارة، و 1957 سيارة للنسخة شيري اريزو 5 والتي جاءت في المركز الثاني.

وتمكنت شركة شيري في المحافظة على صدارة القائمة بالنسخة تيجو 3 والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV بعد أن باعت 1759 سيارة، و 1407 سيارة للنسخة الرياضية ايضا تيجو 7، بينما جاءت ام جي في المرتبة الخامسة بنسختها 5 والتي وصل مبيعاتها إلى 834 سيارة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسعار وابرز مواصفات 5 سيارات صينية هم الاكثر مبيعاً في مصر.

اسعار وابرز مواصفات 5 سيارات صينية هم الاكثر مبيعاً في مصر

1 – BYD F3

تقدم السيارة BYD F3 موديل 2023 بسعر يتراوح بين 420 الف و480 الف جنيه، بينما تتراوح اسعار موديلات 2024 بين 459 الف و510 الف جنيه، وتتمتع السيارة بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي، بقوة اجمالية 108 حصان، و 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى من 5 نقلات، والاخر أوتوماتيكي الاداء.

اسعار وابرز مواصفات 5 سيارات صينية هم الاكثر مبيعاً في مصر

2 – شيري اريزو 5

تتراوح اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بين 450 الف جنيه للفئة الاولى مانيوال، و 495 الف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، و 520 الف جنيه للفئة الثالثة، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، و 141 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وعدد من التجهيزات يتضمن مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا، فتحة سقف كهربائية، نظام صوتي ترفيهي.

اسعار وابرز مواصفات 5 سيارات صينية هم الاكثر مبيعاً في مصر

3 – شيري تيجو 3

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 نحو 600 الف جنيه و 625 الف جنيه لموديل 2024، وتعمل السيارة بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 125 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اسعار وابرز مواصفات 5 سيارات صينية هم الاكثر مبيعاً في مصر

4 – شيري تيجو 7

تقدم اول فئة من اصدارات شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 720 الف جنيه، و 780 الف جنيه للفئة الثانية، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتضمن ناقل سرعات من 6 نقلات اوتوماتيكية، مع محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصان، و 210 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180كم/ساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

اسعار وابرز مواصفات 5 سيارات صينية هم الاكثر مبيعاً في مصر

5 – ام جي 5

تبدأ اسعار السيارة ام جي 5 موديل 2023 من 689.990 جنيه حتى 759.990 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT جر امامي، وامكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.