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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سيارات فيراري فارهة يمتلكها نجوم كرة القدم

سيارات فيراري فارهة
سيارات فيراري فارهة ملك نجوم كرة القدم

فيراري هي شركة إيطالية تعمل في صناعة السيارات الرياضية ، ويقع مقرها الرئيسي في إيطاليا في مارانيلو، وتم تأسيسها علي يد إنزو فيراري عام 1947، والأكثر شهرة في تاريخ السيارات، وهي من ابرز السيارات عالميا ، وتتمتع بمحركات قوية ، بالإضافة الي تصميمها المختلفة والمتنوعة التي تناسب مختلف الفئات .

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- خلال السطور التالية يعرض لكم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من سيارات فيراري الفارهة التي يمتلكها نجوم كرة القدم :

1- اللاعب جون تيري

سيارة فيراري 275

جون تيري هو لاعب كرة قدم بـ تشيلسي، وهو من عشاق سيارات فيراري، ولذلك يوجد لدية جراج ملئ بـ سيارات فيراري الفاخرة ، ومنها سيارة فيراري 275 .

2- اللاعب أستون فيلا

 فيراري إنزو 

اشتري أستون فيلا لاعب تشيلسي السابق سيارة فيراري إنزو وتصل سرعتها الي 355 كم/ساعة، وفيراري 275 جي تي بي، وفيراري 458 سبايدر، وفيراري تستاروسا، ويتواجد من سيارة إنزو عدد 400 سيارة فقط علي مستوي العالم .

3- اللاعب ديفيد بيكهام

يمتلك ديفيد بيكهام  لاعب ريال مدريد مجموعة من سيارات فيراري الفاخرة، وذلك لأنه يحب السيارات الفارهة ومنها سيارة  فيراري 550 مارانيلو موديل 1998.

سيارة فيراري 360 سبايدر

وحصل بيكهام  علي هذه السيارة كـ هدية من زوجته فيكتوريا بيكهام، ويوجد لدية ايضاً سيارة فيراري 612 سكاليتي، اشتراها بيكهام عندما أنجب ابنه هاربر، ولدية سيارة فيراري 360 سبايدر .

4 اللاعب كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يمتلك سيارة فيراري مونزا SP1 التي يصل سعرها الي 1.95 مليون دولار، وتحصل مونزا علي قوتها من محرك 12 سلندر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.9 ثانية .
 

فيراري 599 جي تي بي فيورانو

بالإضافة الي أن رونالدو يمتلك سيارات فيراري عدة منها،  فيراري أف 12 تي دي أف، وفيراري 599 جي تي أو، وفيراري 599 جي تي بي فيورانو، وفيراري أف 430.

جون تيري أستون فيلا فيراري تستاروسا فيراري أنزو فيراري 458 سبايدر فيراري 550 مارانيلو ديفيد بيكهام كريستيانو رونالدو سيارات فيراري

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