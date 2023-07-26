فيراري 412P النادرة تباع بسعر خيالي | تفاصيل

كشفت دار بونهامز البريطانية المتخصص في إقامة المزادات، عن بدء مزاد علي سيارة من نوع فيراري 412P الفريدة من نوعها، وسيتم إقامة المزاد خلال الفترة المقبلة لبيع السيارة بأعلى سعر ممكن لها .

سيارة فيراري 412P الرياضية

فيراري 412P الرياضية

تركت سيارة فيراري 412P النادرة من نوعها بصمة في عالم رياضة السيارات ، وذلك عندما اعلن عن السيارة لأول مرة في 1967 ، بالإضافة الي أن سيارة فيراري 412P الرياضية المعروضة للبيع تمتلك معها مجموعة كبيرة من المعلومات الموثقة والمتعلقة بتاريخ سيارة فيراري الإيطالية .

سيارة فيراري 412P الرياضية

حصلت سيارة فيراري 412P الفريدة علي رقم خاص وهو 0854، وتم بيعها في نفس العام الذى أنتجه فيه من قبل فريق الكولونيل روني هواري، وتظهر سيارة فيراري بطلاء باللون الأحمر ومقدمة زرقاء، وهي واحدة من سيارتين تم إنتاجهم من طراز 412P ، وتم إنتاجهم علي يد ريتشارد أتوود و لوسيان بيانكي.

فيراري 412P الرياضية

فازة سيارة فيراري 412P الرياضية الفريدة بالمركز الثالث في السباق البلجيكي الذى يقطع فيه مسافة تصل الي 1000 كم/ساعة، وشاركه سيارة فيراري 412P الفريدة عام 1967 في سباق لومان الذى يقام علي مدار الـ 24 ساعة، وشاركه أيضا في سباق براند هاتش إلى يقام علي مدار 6 ساعات في المملكة المتحدة ، وشاركه أيضًا في سباقات بداخل أوروبا وجنوب أفريقيا في عامي 1968 و 1969 .

- سعر فيراري 412P النادرة

سيارة فيراري 412P الرياضية

من المتوقع أن يصل سعر سيارة فيراري 412P النادرة في مزاد بونهامز البريطاني إلي 40 مليون دولار، أي ما يعادل مليار و237 مليون جنيه مصري تقريبًا.

