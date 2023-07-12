حادث تحطم عنيف لأغلى سيارات فيراري على الطريق.. شاهد

انفجرت سيارة فيراري إف 8 تريبوتو إلى عدد من القطع المتناثرة في احدى العروض بولاية تكساس الامريكية، وذلك بعدما انحرفت عن الطريق بشكل مفاجئ واصطدمت بالحاجز.

وقع الحادث في Cypress Cars and Coffee بالقرب من هيوستن، وتم تصوير مقاطع فيديو لفيراري وهي تفقد السيطرة من قبل عدد من الأشخاص ، لكن قناة Cars Across Texas على يوتيوب وفرت أفضل اللقطات للحادث.

لحسن الحظ ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة للحادث ، ووفقًا للقناة ، فإن سائق F8 Tributo بخير، ومع ذلك لا توجد أخبار جيدة للسيارة.

كما هو الحال دائمًا ، من الصعب معرفة ما حدث على وجه اليقين ، ولكن يبدو أن السائق كان يحاول الخروج من أجل حشد من المشجعين المتجمعين على جانب الطريق، ويبدو أن الطرف الخلفي للسيارة ينجرف قليلاً إلى اليسار قبل أن يتأرجح بقوة إلى اليمين ، قبل أن ينطلق السيارة في حاجز خرساني ، وتتطاير أشلاء منها في جميع أنحاء الطريق.

ومن المفارقات إلى حد ما ، انسحبت سيارة فيراري على الطريق خلف سيارة شرطي مباشرة ، وهو ما يفسر كيف وصلت إلى مكان الحادث قبل المشجعين الذين كانوا يركضون هناك من على الطريق.

و وفقًا للرجل الذي يقف خلف الكاميرا ، أن مالك سيارة فيراري لم يكن يمتلكها إلا لبضعة أسابيع قبل هذا الحدث.