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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تكشف عن نسخة أخيرة استثنائية من سيارة F8 Tributo| صور

فيراري تكشف عن نسخة
فيراري تكشف عن نسخة أخيرة استثنائية من سيارة F8 Tributo

أنتجت فيراري نسخة أخيرة استثنائية من السيارة الخارقة F8 Tributo الكوبيه موديل 2023، وذلك قبل التوقف نهائياً عن إنتاج السيارة بعد طرح شقيقتها الهجينة الجديدة 296 GTBالشهر الماضي والتي تعتبر بديلاً لها في ظل خطط الشركة الإيطالية مستقبلاً لإنتاج سيارات كهربائية.  

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فيراري تكشف عن نسخة أخيرة استثنائية من سيارة F8 Tributo

أبلغ متحدث باسم الشركة مؤخرًا موقع Car and Driver أنه بينما يستمر إنتاج F8 Spider، فقد توقف إنتاج F8 Tributo Coupe بعد نهاية قبول طلبات الشراء والحجز في مارس من العام الماضي. 

 

تم تصميم النموذج الوحيد لعام 2023 لشركة فيراري أمريكا الشمالية ولكن ليس من الواضح ما إذا كان موجودًا في الولايات المتحدة أو كندا أو أمريكا اللاتينية.

 

يعتبر امتلاك شخص لسيارة F8 Tributo Coupe موديل 2023 الوحيدة أمراً مميزاً، لم تشر فيراري رسميًا أبدًا إلى الهجين 296 GTBكخلف لـ F8، ومن الناحية الفنية فهي ليست بديلة لها وتعتبر فئة أداء جديدة تمامًا.

فيراري تكشف عن نسخة أخيرة استثنائية من سيارة F8 Tributo

يعد محرك V8 في سيارة F8 Tributo أكبر مميزاتها على عكس محرك V6 الهجين من 296 GTB، وهذا يعني أن الفرد الذي يمتلك سيارة 2023 F8 Tributo Coupe الوحيدة لديه آخر سيارة كوبيه تعمل بمحرك V8ومحرك وسطي بالعجلات الخلفية والتي من المحتمل أن تنتجها الشركة المصنعة للسيارة عندما تفكر في أن نسب V8للسيارة تعود إلى 308 GTBوتشمل 328 و 348 و F355و 360 و F430و 458 و 488 ، فإن امتلاك V8كوبيه النهائي هو أمر مميز بالتأكيد.

فيراري تكشف عن نسخة أخيرة استثنائية من سيارة F8 Tributo

يقول موقع Car and Driver إنه من غير الواضح ما إذا كانت F8 Tributo Coupe المعنية قد تم بناؤها في بداية عام 2023 أو ما إذا كانت بسبب طلب العميل، مهما كانت الحالة ، فقد تكون أغلى F8 Tributoعلى هذا الكوكب.

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