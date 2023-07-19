عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتحدي فيراري في لومان.. لامبورجيني تقدم صاروخ SC63

صدى البلد

ينطلق مهرجان جوودود للسرعة رسميًا وقد استخدمت لامبورجيني هذا الحدث للكشف عن سيارة السباق الجديدة LMDh، والمعروفة باسم SC63.

تتجاوز المليون جنيه.. أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

من المقرر أن تنافس SC63 في بطولة FIA World Endurance Championship 2024 وبطولة IMSA WeatherTech Sports Car، وستدخل SC63 في سباقات أيقونية بما في ذلك 12 ساعة من Sebringو 24 Hours of Daytonaو 24 Hours of Le Mans.

للمنافسة على المسرح العالمي ، تم تجهيز السيارة بمحرك V8توربو مزدوج جديد بالكامل سعة 3.8 لتر مصمم خصيصًا للسباقات. إنه يتميز بتكوين "بارد على شكل V" والذي يرى أن الشواحن التوربينية "مثبتة خارج زاوية المحرك ، مما يسهل تبريدها وخدمتها"، ومضت لامبورجيني لتقول إن الإعداد يقلل الوزن ويساعد على تحسين مركز جاذبية السيارة.

تم إقران المحرك بنظام هجين ويقتصر الخرج على 671 حصانًا (500 كيلو واط / 680 حصانًا) وفقًا للوائح، هذا ليس الشرط الوحيد كما لاحظت شركة صناعة السيارات أن "مجموعة قواعد LMDhتحدد علبة التروس القياسية والبطارية ووحدة مولد المحرك ، مما يساعد على احتواء تكاليف تطوير النموذج الأولي".

في حين تم وضع بعض جوانب السيارة في الحجر ، أشار صانع السيارات إلى أنهم دخلوا في شراكة مع Ligierفي وقت مبكر ، مما منحهم حرية تحديد ميزات معينة مثل تصميم التعليق الأمامي لقضيب الدفع ، وتوزيع الوزن الإجمالي ، وسهولة الخدمة للأجزاء المهمة .

 

يمكن رؤية تأثير الشركة في مكان آخر حيث تم تصميم السيارة بواسطة Centro Stile من لامبورجيني وبالتأكيد يبدو على العلامة التجارية، ويرجع جزء كبير من هذا إلى اللون الملون بالإضافة إلى وحدات الإضاءة على شكل حرف Y التي تُظهر هويتها.

سيبدأ اختبار SC63قريبًا ولاحظ صانع السيارات أن السيارة "تم تصميمها وتطويرها لتقديم" أكبر نافذة تشغيل "ممكنة لتحسين الأداء ، مع القدرة أيضًا على الاعتناء بإطاراتها حتى على أسطح حلبات السباق الأكثر عدوانية"، هذا مهم لأن اللوائح صارمة ويمكن للشركة إجراء تعديلات محدودة فقط للتحضير لمختلف المسارات والسباقات.

 

دخلت لامبورجيني في شراكة مع Iron Lynx لتشغيل SC63، وستتنافس إحدى السيارات في بطولة العالم للتحمل ، بينما تنافس سيارة أخرى في سلسلة IMSA، سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة في وقت لاحق من هذا العام.

احتفل الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني ستيفان وينكلمان بإزاحة الستار عن السيارة بالقول: "إن SC63 هي أكثر سيارات السباق تقدمًا على الإطلاق من إنتاج لامبورجيني وهي تتبع خارطة الطريق" Direzione Cor Tauri "التي وضعتها العلامة التجارية لكهربة سيارتها المستقبلية.

 

SC63 IMSA لامبورجيني 24 Hours of Le Mans جوودود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

فاضح السر .. رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح

موضوعات متعلقة

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

تتجاوز المليون جنيه.. أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر

أحدث سعر لـ هيونداي اكسنت RB موديل 2023 .. صور

سكودا تكشف عن الجيل الجديد من كاميك 2024.. صور

سيات تلتزم بمصنع خلايا البطارية من أجل مستقبلها للمركبات الكهربائية

مرسيدس AMG GLC تظهر لأول مرة بقوة هجينة تصل إلى 671 حصانا

أحدث سعر لـ تويوتا كورولا كروس 2023 في الكويت .. صور

باقة 140 ألف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية مستعملة

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| شيخ الأزهر يدعو لإطلاق إستراتيجية تعليم عربية.. وهذه كلمات دعاء أول شهر محرم

فئة الـ 3 آلاف جنيه.. اعرف مواصفات شاومي ريدمي 9A

أردوغان يهدي رئيس الإمارات سيارة توج التركية .. صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

اقتحام منزل سفير السودان بالأردن .. ورسالة عاجلة من سوار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الاغراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ