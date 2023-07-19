لتحدي فيراري في لومان.. لامبورجيني تقدم صاروخ SC63

ينطلق مهرجان جوودود للسرعة رسميًا وقد استخدمت لامبورجيني هذا الحدث للكشف عن سيارة السباق الجديدة LMDh، والمعروفة باسم SC63.

من المقرر أن تنافس SC63 في بطولة FIA World Endurance Championship 2024 وبطولة IMSA WeatherTech Sports Car، وستدخل SC63 في سباقات أيقونية بما في ذلك 12 ساعة من Sebringو 24 Hours of Daytonaو 24 Hours of Le Mans.

للمنافسة على المسرح العالمي ، تم تجهيز السيارة بمحرك V8توربو مزدوج جديد بالكامل سعة 3.8 لتر مصمم خصيصًا للسباقات. إنه يتميز بتكوين "بارد على شكل V" والذي يرى أن الشواحن التوربينية "مثبتة خارج زاوية المحرك ، مما يسهل تبريدها وخدمتها"، ومضت لامبورجيني لتقول إن الإعداد يقلل الوزن ويساعد على تحسين مركز جاذبية السيارة.

تم إقران المحرك بنظام هجين ويقتصر الخرج على 671 حصانًا (500 كيلو واط / 680 حصانًا) وفقًا للوائح، هذا ليس الشرط الوحيد كما لاحظت شركة صناعة السيارات أن "مجموعة قواعد LMDhتحدد علبة التروس القياسية والبطارية ووحدة مولد المحرك ، مما يساعد على احتواء تكاليف تطوير النموذج الأولي".

في حين تم وضع بعض جوانب السيارة في الحجر ، أشار صانع السيارات إلى أنهم دخلوا في شراكة مع Ligierفي وقت مبكر ، مما منحهم حرية تحديد ميزات معينة مثل تصميم التعليق الأمامي لقضيب الدفع ، وتوزيع الوزن الإجمالي ، وسهولة الخدمة للأجزاء المهمة .

يمكن رؤية تأثير الشركة في مكان آخر حيث تم تصميم السيارة بواسطة Centro Stile من لامبورجيني وبالتأكيد يبدو على العلامة التجارية، ويرجع جزء كبير من هذا إلى اللون الملون بالإضافة إلى وحدات الإضاءة على شكل حرف Y التي تُظهر هويتها.

سيبدأ اختبار SC63قريبًا ولاحظ صانع السيارات أن السيارة "تم تصميمها وتطويرها لتقديم" أكبر نافذة تشغيل "ممكنة لتحسين الأداء ، مع القدرة أيضًا على الاعتناء بإطاراتها حتى على أسطح حلبات السباق الأكثر عدوانية"، هذا مهم لأن اللوائح صارمة ويمكن للشركة إجراء تعديلات محدودة فقط للتحضير لمختلف المسارات والسباقات.

دخلت لامبورجيني في شراكة مع Iron Lynx لتشغيل SC63، وستتنافس إحدى السيارات في بطولة العالم للتحمل ، بينما تنافس سيارة أخرى في سلسلة IMSA، سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة في وقت لاحق من هذا العام.

احتفل الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني ستيفان وينكلمان بإزاحة الستار عن السيارة بالقول: "إن SC63 هي أكثر سيارات السباق تقدمًا على الإطلاق من إنتاج لامبورجيني وهي تتبع خارطة الطريق" Direzione Cor Tauri "التي وضعتها العلامة التجارية لكهربة سيارتها المستقبلية.