قدمت شركة فيراري طول تاريخها العريق، العديد من السيارات القوية والمتميزة، والتي اتخذت طابعا فريدا من نوعه، وحتى هذا الوقت تمكن شعار الحصان الواثب من خطف الأنظار، نسبة إلى الأداء القوي لسيارات فيراري الايطالية مع القدرات الفنية والتقنية والتسارع الهائل.

فيراري 400 النادرة

سيارة فيراري 400 نادرة للبيع مقابل 3.5 مليون يورو

وتعبر السيارة فيراري 400 النادرة واحدة من أبرز إصدارات الصانع الايطالي، والتي تباع نسخة فريدة منها تبعًا لدار مزادات rmsothebys داخل مزاد "VILLA ERBA"، وذلك يوم 20 مايو من العام الجاري 2023، بينما تحمل هذه السيارة النادرة تاريخ يعود إلى موديلات 1961، من طراز Superamerica SWB Coupé Aerodinamico المميز.

فيراري 400 النادرة

جاءت السيارة فيراري 400 النادرة ببعض التحسينات شملت البطانة بالخاصة بالقابض Kevlar، بينما يحل حاجز امتصاص الصدمات Koni مكان وحدات Miletto القياسية، وتمتعت السيارة بعدة لمسات داخلية أبرزها الجلد البني، مع عجلة قيادة نحيفة تتوسطها ثلاثة أضلاع باللون الفضي.

فيراري 400 النادرة

القدرات الفنية للسيارة فيراري 400 النادرة

تستمد النسخة النادرة فيراري 400 قوتها من محرك طراز V، مكون من 12 اسطوانة، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 340 حصانا، بالإضافة إلى ناقل سرعات يدوي "مانيوال".

فيراري 400 النادرة

سعر السيارة فيراري 400 النادرة

قدر سعر السيارة وفقًا إلى دار المزادات، بقيمة تتراوح بين 3 إلى 3 مليون و 500 ألف يورو.