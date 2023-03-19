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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

روما سبايدر أحدث سيارة رياضية من فيراري.. صور

سيارة فيراري روما
سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023

تقدم شركة صناعة السيارات الإيطالية فيراري سياراتها الجديدة  فيراري روما سبايدر موديل 2023، وتنتمي  فيراري روما سبايدر إلي فئة السيارات الرياضية، وهي سيارة من ضمن 4 سيارات رياضية تنوي شركة فيراري الإيطالية تقديمهم للأسواق خلال الفترة المقبلة.

سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023


تستمد سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023 قوتها من محرك 8 سلندر تيربو، ينتج 412 حصان، وتصل سرعة سيارة روما سبايدر القصوى الي 200 كم/ساعة .

سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023

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سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023

تحتوي سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023 علي سقف مكشوف، ويمكن تغطيته وكشفة خلال 13.5 ثانية، وذلك عند السير علي سرعة 40 كم/ساعة .

سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023

علاوة علي ذلك رفعت شركة فيراري أسعار طرازاتها الجديدة، حيث أنها تستهدف بإصدارتها العملاء الأثرياء، الذين لا يتأثرون بموجات الغلاء التي تأثر علي كافة دول العالم .

سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023

والجدير بالذكر إن سيارة فيراري تتجه إلى إنتاج السيارات الكهربائية، وسوف تحول مصنعها في شمال إيطاليا مركز لصناعة السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية .

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