روما سبايدر أحدث سيارة رياضية من فيراري.. صور

تقدم شركة صناعة السيارات الإيطالية فيراري سياراتها الجديدة فيراري روما سبايدر موديل 2023، وتنتمي فيراري روما سبايدر إلي فئة السيارات الرياضية، وهي سيارة من ضمن 4 سيارات رياضية تنوي شركة فيراري الإيطالية تقديمهم للأسواق خلال الفترة المقبلة.
تستمد سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023 قوتها من محرك 8 سلندر تيربو، ينتج 412 حصان، وتصل سرعة سيارة روما سبايدر القصوى الي 200 كم/ساعة .
تحتوي سيارة فيراري روما سبايدر موديل 2023 علي سقف مكشوف، ويمكن تغطيته وكشفة خلال 13.5 ثانية، وذلك عند السير علي سرعة 40 كم/ساعة .
علاوة علي ذلك رفعت شركة فيراري أسعار طرازاتها الجديدة، حيث أنها تستهدف بإصدارتها العملاء الأثرياء، الذين لا يتأثرون بموجات الغلاء التي تأثر علي كافة دول العالم .
والجدير بالذكر إن سيارة فيراري تتجه إلى إنتاج السيارات الكهربائية، وسوف تحول مصنعها في شمال إيطاليا مركز لصناعة السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية .