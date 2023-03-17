شاهد| تسلا X الكهربائية في مواجهة فيراري ولامبورجيني .. من الفائز؟

مازالت سباقات السيارات تستحوذ على جانب كبير بين محبي روح الانطلاق والتسارع، لما تحققه من احداث مشوقة اضافة إلى العديد من النتائج المبهرة والمفاجأة ايضا.

تعالت اصوات المحركات من جديد بين النسخة فيراري SF90 ولامبورجيني أفينتادور SVJ، وتنافسهما السيارة الرياضية ذات القدرات الكهربائية تيسلا موديل X، في فيديو نشرته قناة CAR WOW المتخصصة في مجال السيارات عبر موقع YOUTUBE.

تسلا X الكهربائية في مواجهة فيراري ولامبورجيني

القدرات الفنية للسيارات المشاركة في هذا السباق

تأتي النسخة الخارقة لامبورجيني أفينتادور SVJ بمحرك V12، سعة 6500 سي سي، يتمكن أن ينتج 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية قدرها 770 حصانا، مع وزن اجمالي يقدر بـ 1.525 كيلوجرام.

بينما تأتي السيارة فيراري SF90 بوزن اجمالي يصل إلى 1.570 كيلوجرام، وبالمقارنة مع منافستها السابقة فهي مدعومة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي "تيربو مزدوج"، بالاضافة إلى دعم من 3 محركات كهربائية، وبهذه القدرات تقدر القوة الخاصة بهذه النسخة نحو 986 حصانا، إلى جانب عزم اقصى للدوران 800 نيوتن/متر.

أما عن قدرات السيارة الكهربائية تسلا موديل X بلايد، فهي تضم محركين كهربائيين بقوة ضخ اجمالية قدرها 1.020 حصانا، مع وزن كلي قدر بـ 2.539 كيلوجرام، وبالمقارنة بالاوزان الاخرى للسيارت المشاركة فهي اثقلهم من هذه الناحية، حيث تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.