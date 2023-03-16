أرخص سعر لـ فيات تيبو 2023 "الجديدة" .. صور

استطاعت السيارة فيات تيبو أن تلقى اقبال كبير داخل السوق المصري منذ انطلاقها، كواحدة من الطرازات التي تقدم باطلالة السيدان والهاتشباك، إلى جانب عنصر التصميم، فهي تضم العديد من التجهيزات ايضا بحسب الفئات المطروحة.

وتعتبر الفئة ENTRY GRADE هي الارخص سعرًا بين فئات فيات تيبو موديل 2023، حيث تقدم بقيمة سعرية بلغت 649.900 جنيه، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيز إلى 794.900 جنيه، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأحدث اسعار السيارة وابرز المواصفات الفنية.

فيات تيبو موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2023

الفئة ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 649.900 جنيه

الفئة HB ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 704.900 جنيه

الفئة MIDE GRADE موديل 2023 بسعر 709.900 جنيه.

الفئة HIGHLINE موديل 2023 بسعر 744.900 جنيه.

الفئة HB HIGHLINE موديل 2023 بسعر 794.900 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023

تجهيزات السيارة فيات تيبو موديل 2023

- محرك 1600 سي سي.

- 4 سلندر.

- قوة اجمالية 110 حصانا.

- عزم دوارن 152 نيوتن/متر.

- ناقل حركة "أوتوماتيكيي".

- 6 سرعات.

فيات تيبو موديل 2023

- سرعة قصوى 192 كم/ساعة.

- تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 11.2 ثانية.

- استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

- وسائد هوائية للحماية.

- مكابح ABS و EBD.

فيات تيبو موديل 2023

- نظام الثبات الإلكتروني ESP.

- زجاج كهربائي.

- قفل مركزي للابواب.

- نظام صوتي ترفيهي.

- نظام إيموبليزر ضد السرقة.