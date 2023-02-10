سباق الوزن الثقيل .. كاديلاك اسكاليد VS رام 1500 TRX |فيديو

استطاعت شركات تصنيع السيارات أن تقدم العديد من الطرازات المختلفة، سواء من فئة السيدان القياسية والرياضية، وطرازات الهاتشباك، بالاضافة إلى فئات اخرى مثل المركبات الخارقة والتي تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السباقات.

واشتهرت هذه الفئة بقدراتها العالية واستخدامها في العديد من الفعاليات الخاصة بالتسارع، ولكن على عكس المألوف أن نشاهد سيارات رياضية من فئة الـ SUV، وهي تقوم بهذا الدور من الانطلاقات، ولكن يبدو ان عالم السيارات لم يتوقف عن ابهار محبيه.

سباق قوي بين رام 1500 TRX و كاديلاك اسكاليد V

حيث نشرت قناة Hennessey Performance وهي المنصة التابعة لعملاقة تعديل السيارات الشهيرة، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، تظهر به النسخة العملاقة رام 1500 TRX وهي في مواجهة قرينتها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام كاديلاك اسكاليد V.

وتعالت اصوات المحركات في انطلاقة حماسية، تقودها اقوى المحركات وسط طرازات الـ SUV، حيث تتمتع الاولى بمحرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 702 حصانا، بينما تأتي كاديلاك اسكاليد V بمحرك سوبرتشارجد يستطيع ضخ 682 حصانا، سعة 6200 سي سي ايضا.

وشهدت مجريات السباق استعراض للقدرات الفنية التي تتمتع بها النسختين رام 1500 TRX و كاديلاك اسكاليد V، مع عدة انطلاقات حماسية سوف نشاهدها في هذا المقطع، فمن هو الفائز ؟