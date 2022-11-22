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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. سباق تنافسي بين ألفاروميو جوليا GTA و BMW M4

ألفاروميو جوليا GTA
ألفاروميو جوليا GTA و BMW M4

نشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، ظهرت من خلاله النسخة ألفاروميو جوليا GTA الرياضية، وهي في مواجهة سيارة بي ام دبليو M4 CSL والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الطابع الرياضي ايضا.

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القدرات الفنية للسيارة ألفاروميو جوليا GTA و BMW M4 

 

وتعالت اصوات المحركات من جديد داخل احد الحلبات المخصصة، لتتنافس السيارة ألفاروميو جوليا GTA والتي تقدم بمحرك تيربو مزدوج طراز V6، سعة 2900 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 533 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 600 نيوتن/متر.

 

وتمتلك السيارة بي ام دبليو M4 CSL محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي تيربو مزدوج، يمكنه انتاج 640 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وقوة اجمالية قدرها 543 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

وتأتي السيارة ألفاروميو جوليا GTA بوزن كلي يقدر بـ 1.540 كيلوجرام، على عكس النسخة بي ام دبليو M4 CSL والتي يصل وزنها إلى 1.625 كيلوجرام، بينما متلك النسختين مظهر خارجي مميز ذز طابع رياضي، حيث دعمت السيارتين بجنوط رياضية انيقة مع منظومة حاد مزدوجة، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات الداخلية والتي تساعد قائدي السيارة على التحكم.

 

شاهد .. سباق تنافسي بين ألفاروميو جوليا GTA و BMW M4 

الفاروميو جوليا GTA BMW bmw m4 بي ام دبليو M4 CSL

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