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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد | بي ام دبليو M4 CSL"VS" بورشه 911 GT 3 .. فمن الفائز ؟

بي ام دبليو M4 CSL
بي ام دبليو M4 CSL و بورشه 911 GT 3

استطاع الصانع الالماني المخضرم أن يحتل مكانة مميزة في عالم السيارات، وتعتبر شركة بي ام دبليو و بورشه هم اثنين من اشهر شركات تصنيع السيارت حول العالم، حيث تقدم الشركتين العديد من الطرازات القوية والمميزة، سواء كانت من الناحية الفنية والتقنية، او من ناحية الهيكل الخارجي والتصميم، بالاضافة للتجهيزات الداخلية ايضا.

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بورشه 911 GT 3 و بي ام دبليو M4 CSL

ويبدو أن قناة sport auto المتخصصة في مجال استعراض السيارات، ارادت أن تبهر محبي طرازات BMW وبورشه، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر قناتها الخاصة بموقع YOUTUBE، تظهر من خلالها سباق تنافسي مميز بين النسخة بي ام دبليو M4 CSL و بورشه 911 GT 3.

 

التجهيزات الفنية لـ بورشه 911 GT 3 و بي ام دبليو M4 CSL

حصلت السيارة بورشه 911 GT 3 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، قادر على انتاج عزم دوران يبلغ 470 نيوتن/متر، وقوة قدرها 503 حصانا، بينما تأتي السيارة بي ام دبليو M4 CSL بمحرك 3000 سي سي مكون من 6 اسطوانات تيربو مزدوج، قادر على انتاج 543 حصانا، و عزم اقصى للدوران 640 نيوتن/متر، ويبدو أن تلك القدرات سوف تأتي بانطلاقات قوية مع نتائج مبهرة ايضا، فهل تتوقع من الفائز ؟ 

 

شاهد .. سباق مميز بين بي ام دبليو M4 CSL و بورشه 911 GT 3

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