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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تكشف عن فيديو جديد لأحدث سيارتها الخارقة| شاهد

صدى البلد

نشرت العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة "فيراري" مقطع فيديو قصير على شبكات التواصل الاجتماعي، ويُظهر الفيديو غطاءًا أبيض مرقطًا باللونين الأحمر والأصفر يلوح في مهب الريح، وسُحِب ببطء ليكشف عن شارة بارزة على شكل حصان قافز على سيارة فضية.

وتسأل فيراري جمهورها عما إذا كانو مستعدين للمزيد، حيث سيتم نشر "المزيد" من التفاصيل في وقت لاحق من يوم 16 مارس ، أي غدًا حيث يتم نشر منشورنا بعد ظهر الأربعاء.

هذا هو ثاني إعلان تشويقي من فيراري بخصوص الكشف عن السيارة الغامضة الجديدة، وعد الأول "بشيء خاص" أثناء عرض صورة مظللة لعجلة القيادة، ولم تكشف محاولات تفتيح هذا الفيديو عن ميزات خفية ، لكن تشير التخمينات في اتجاه سيارة فيراري روما القابلة للتحويل، والتي يُحتمل أنها تسمى Spider.

بإلقاء نظرة فاحصة على المقطع الدعائي الأول، تبدو عجلة القيادة هي نفسها المستخدمة في روما الحالية، ويشترك العديد من سيارات فيراري الجديدة في تصميم عجلة قيادة مشابه، ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة الباهتة لفتحة تكييف الهواء على الجانب الأيسر من هذا الفيديو تبدو إلى حد كبير مثل تلك الموجودة في روما. 

ويتميز الإعلان التشويقي الجديد بشارة فيراري على الأنف المسطح للسيارة الفضية ، وبينما يستخدم صانع السيارات الفضة بالتأكيد في العديد من السيارات، فإنه غالبًا ما يرتبط بسيارة روما.

 

أكدت شركة فيراري بالفعل أن أربع سيارات لأول مرة ستقدم هذا العام، ومن الواضح أن هذه هي السيارة الأولى، وعلى الرغم من عدم ذكر طرازات، فإن سيارة روما القابلة للتحويل تتصدر القائمة. 

كان هناك أيضًا حديث عن روما المحتملة التي تعمل بمحرك V12، على الرغم من أن سيارة GTالصغيرة ذات المحرك المتوسط الأمامي تأتي بالفعل مع محرك V8مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.9 لتر ، مما يوفر قوة 612 حصانًا.

سيتم الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بهذا اللغز من فيراري قريبًا جدًا، ومن المقرر إعلان يوم 16 مارس الساعة 8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، وهو 3:00 مساءً لأولئك الموجودين في أمريكا الشمالية في التوقيت الصيفي الشرقي.

روما Spider فيراري فيراري روما سيارات فيراري

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