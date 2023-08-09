سعر تويوتا لاند كروز الجديدة في الإمارات

تعتبر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في العالم، وتمتلك السيارة شعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي، وذلك بفضل قدراتها الكبيرة على التعامل مع الطرق الصحراوية والتغلب على التضاريس الجبلية الوعرة.

تويوتا لاند كروز موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

جاءت السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 بنوعين من المحركات

الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 302 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 409 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر.

تويوتا لاند كروز موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 في الامارات

تويوتا لاند كروز موديل 2023 الفئة الأولى 233,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 الفئة الثانية 264,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 الفئة الثالثة 297,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 الفئة الرابعة 297,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 الفئة الخامسة 324,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 الفئة السادسة 364,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 الفئة السابعة 398,900 درهم