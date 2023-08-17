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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة بسبب عطل| تفاصيل

تويوتا تستدعي أكثر
تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن أطلاق حملة استدعاءات لعدد 168 ألف سيارة من طرازات سيارات تويوتا تندرا ، وتويوتا تندرا الهجين ، وذلك بسبب ظهور عطل بـ أنبوبة الوقود ، وذلك يمكن أن يحدث تسرب للوقود يؤدي الي اشتعال السيارة .

تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة

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رصدت شركة تويوتا تلك العيوب في الطرازات المنتجة من هذه السيارات من عام 2022 وعام 2023 ، وتم اكتشاف تلك المشكلة والإعلان عن استدعاء لتلك الطرازات قبل حدوث أي مشكلة تتسبب في فقد حياة ملاك هذه السيارات أو ركابها .

تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة


يمكن أن تؤدي المشكلة التي تم اكتشافها في هذه الطرازات الي حدوث تسرب للوقود أثناء وجود مصدر إشعال ، وذلك من شأنه أن يؤدي الي زيادة نشوب حريق بالسيارة .

تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة

والجدير بالذكر أن تويوتا ستقوم بـ  تركيب مواد واقية ومشابك على أنبوب الوقود لحماية السيارات من تسرب الوقود ، وبمجرد توفر حل نهائي من قبل الشركة ، سيتم استبدال أنبوب الوقود بالكامل .

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