تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة بسبب عطل| تفاصيل

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن أطلاق حملة استدعاءات لعدد 168 ألف سيارة من طرازات سيارات تويوتا تندرا ، وتويوتا تندرا الهجين ، وذلك بسبب ظهور عطل بـ أنبوبة الوقود ، وذلك يمكن أن يحدث تسرب للوقود يؤدي الي اشتعال السيارة .

تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة

رصدت شركة تويوتا تلك العيوب في الطرازات المنتجة من هذه السيارات من عام 2022 وعام 2023 ، وتم اكتشاف تلك المشكلة والإعلان عن استدعاء لتلك الطرازات قبل حدوث أي مشكلة تتسبب في فقد حياة ملاك هذه السيارات أو ركابها .

تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة



يمكن أن تؤدي المشكلة التي تم اكتشافها في هذه الطرازات الي حدوث تسرب للوقود أثناء وجود مصدر إشعال ، وذلك من شأنه أن يؤدي الي زيادة نشوب حريق بالسيارة .

تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة

والجدير بالذكر أن تويوتا ستقوم بـ تركيب مواد واقية ومشابك على أنبوب الوقود لحماية السيارات من تسرب الوقود ، وبمجرد توفر حل نهائي من قبل الشركة ، سيتم استبدال أنبوب الوقود بالكامل .