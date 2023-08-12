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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا كورولا 2023 في مصر .. صور

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2023

تتنوع إصدارات شركة تويوتا اليابانية المطروحة بالسوق المحلي، ولكن تظل النسخة كورولا واحدة من أشهر إصدارات الصانع الياباني، وتحظى بشعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر باقة من التجهيزات وبسعر رسمي يصل إلى مليون و34 ألف جنيه.

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وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" خلال السطور القادمة المواصفات الفنية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بالاضافة إلى أسعارها الرسمية داخل السوق المصري وفقًا لاخر قائمة مقدمة.

تويوتا كورولا موديل 2023

أبعاد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 من الخارج 

 

  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2700 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1780 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4630 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1435 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص الارضي" 164 مم.
تويوتا كورولا موديل 2023

تعرف على الموصفات الفنية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023

 

تستمد تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

تويوتا كورولا موديل 2023

أسعار فئات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 875,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 900,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 920,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 950,000 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 970,000 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 1,034,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023
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