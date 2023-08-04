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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن "لاند كروزر" 2024 |صور

تويوتا لاند كروزر
تويوتا لاند كروزر موديل 2024

تواصل العلامة التجارية اليابانية "تويوتا"، من تألقها في مجال تصنيع السيارات، بعد أنكشفت النقاب عن الايقونة الشهيرة لاند كروزر موديل 2024، والتي تعد واحدة من اقوة وابرز السيارات الرياضية التي تقدمها الشركة اليابانية، وذلك عن فئة الـ SUV.

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تويوتا لاند كروزر موديل 2024 

ظهرت السيارة تويوتا لاند كروزر بمقدمة أمامية ذات مصابيح مستطيلة واخرى دائرية الشكل، كلاهما يتمتع بشبكة كبيرة الحجم تضم الكثير من الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى وجود عجلات يتراوح قياسها بين 18 و 20 بوصة مناسبة لجميع التضاريس.

تويوتا لاند كروزر موديل 2024 

ابعاد السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 

 

  • الطول الكلي 4.920 مم.
  • العرض الكلي 2.139 مم.
  • الارتفاع الكلي 2.850 مم.
  • الخلوص الارضي 221 مم.
تويوتا لاند كروزر موديل 2024 

تويوتا تكشف عن "لاند كروزر" 2024

تويوتا لاند كروزر موديل 2024 

تضم السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2.4 لتر مقترن بشاحن توربيني، مع قوة تصل لـ 326 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 630 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 8 سرعات، بالاضافة إلى وجود بطارية 1.87 كيلووات/ساعة.

تويوتا لاند كروزر موديل 2024 

وتحتوي السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 على تجهيزات تتضمن، نظام صوت يتراوح بين 6 و10 مكبرات مع وجود نظام صوت JBL مكون من 14 سماعة للفئة عالية التجهيزات، وشاشة 8 بوصة مدعومة بنظام Toyota Audio Multimedia، وشاشة اخرى بحسب الفئة المقدمة قياسها 12.3 بوصة، مع شاحن لاسلكي، وزرتشغيل وايقاف المحرك، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.

تويوتا لاند كروزر موديل 2024 
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