تويوتا تكشف عن "لاند كروزر" 2024 |صور

تواصل العلامة التجارية اليابانية "تويوتا"، من تألقها في مجال تصنيع السيارات، بعد أنكشفت النقاب عن الايقونة الشهيرة لاند كروزر موديل 2024، والتي تعد واحدة من اقوة وابرز السيارات الرياضية التي تقدمها الشركة اليابانية، وذلك عن فئة الـ SUV.
ظهرت السيارة تويوتا لاند كروزر بمقدمة أمامية ذات مصابيح مستطيلة واخرى دائرية الشكل، كلاهما يتمتع بشبكة كبيرة الحجم تضم الكثير من الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى وجود عجلات يتراوح قياسها بين 18 و 20 بوصة مناسبة لجميع التضاريس.
ابعاد السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024
- الطول الكلي 4.920 مم.
- العرض الكلي 2.139 مم.
- الارتفاع الكلي 2.850 مم.
- الخلوص الارضي 221 مم.
تويوتا تكشف عن "لاند كروزر" 2024
تضم السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2.4 لتر مقترن بشاحن توربيني، مع قوة تصل لـ 326 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 630 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 8 سرعات، بالاضافة إلى وجود بطارية 1.87 كيلووات/ساعة.
وتحتوي السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2024 على تجهيزات تتضمن، نظام صوت يتراوح بين 6 و10 مكبرات مع وجود نظام صوت JBL مكون من 14 سماعة للفئة عالية التجهيزات، وشاشة 8 بوصة مدعومة بنظام Toyota Audio Multimedia، وشاشة اخرى بحسب الفئة المقدمة قياسها 12.3 بوصة، مع شاحن لاسلكي، وزرتشغيل وايقاف المحرك، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.