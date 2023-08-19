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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر 2023 في مصر

 تويوتا فورتشنر موديل
 تويوتا فورتشنر موديل 2023

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تقدم عددا كبيرا من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها الفئة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، وتضم هذه الفئة النسخة فورتشنر موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي والقدرات الفنية المتنوعة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر 

 تويوتا فورتشنر موديل 2023 
  • محرك الفئة الاولى SMART

تأتي الفئة الاولى SMART من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك 2700 CC، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 163 حصان، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيك من 6 نقلات "دفع خلفي".

 تويوتا فورتشنر موديل 2023 

 

  • محرك الفئة ELEGANCE و SPORT

تتوافر الفئة الاولى والثانية بمحرك اعلى تجهيزًا مكون من 6 اسطوانات، سعة 4000 سي سي، حيث يتمكن من ضخ 234 حصان، و 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، اضافة إلى ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023 

ابعاد تويوتا فورتشنر موديل 2023

 

  • قاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم.
  • اجمالي طول السيارة 4795 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1855 مم.
  • الارتفاع الاجمالي 1835 مم.
  • خزان الوقود بسعة 80 لتر.
 تويوتا فورتشنر موديل 2023 

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر 

الفئة الاولى SMART أوتوماتيك موديل 2023 بسعر مليون 950 الف جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 2 مليون و250 الف جنيه.

الفئة الثالثة SPORT أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 2 مليون و350 الف جنيه.

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