سعر تويوتا فورتشنر 2023 في مصر

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تقدم عددا كبيرا من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها الفئة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، وتضم هذه الفئة النسخة فورتشنر موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي والقدرات الفنية المتنوعة.

ويقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

تويوتا فورتشنر موديل 2023

محرك الفئة الاولى SMART

تأتي الفئة الاولى SMART من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك 2700 CC، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 163 حصان، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيك من 6 نقلات "دفع خلفي".

تويوتا فورتشنر موديل 2023

محرك الفئة ELEGANCE و SPORT

تتوافر الفئة الاولى والثانية بمحرك اعلى تجهيزًا مكون من 6 اسطوانات، سعة 4000 سي سي، حيث يتمكن من ضخ 234 حصان، و 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، اضافة إلى ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

ابعاد تويوتا فورتشنر موديل 2023

قاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم.

اجمالي طول السيارة 4795 مم.

العرض الكلي للسيارة 1855 مم.

الارتفاع الاجمالي 1835 مم.

خزان الوقود بسعة 80 لتر.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى SMART أوتوماتيك موديل 2023 بسعر مليون 950 الف جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 2 مليون و250 الف جنيه.

الفئة الثالثة SPORT أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 2 مليون و350 الف جنيه.