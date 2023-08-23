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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك 8 أسطوانات ..اشتعال سيارة فيراري F8| فيديو

اشتعال سيارة فيراري
اشتعال سيارة فيراري F8 بـ حقل زراعي

انتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لـ سيارة فيراري F8 حديثة وهي مشتعلة في احد الحقول الزراعية، وتعمل سيارة فيراري F8 بمحرك 8 سلندر وهي ملك شاب يدعي ديتويلر عمرة 25 عام ، واشتعلت السيارة بداخل حقل ذرة في ولاية تكساس .

اشتعال سيارة فيراري F8 بـ حقل زراعي 

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حيث كان يقود السيارة  ديتويلر مع مجموعة من أصدقاءه داخل الحقل وكانت درجة الحرارة 47 درجة ، وفجأة اشتعلت النار بالسيارة ، ولكن تمكن ديتويلر صاحب السيارة وأصدقاءه من الخروج منها وقت الاشتعال .

اشتعال سيارة فيراري F8 بـ حقل زراعي 

يقوم ديتويلر بعمل فيديوهات قاسية للسيارات وقام قبل ذلك بتدمير سيارة تويوتا هايلكس ، حيث قام بأسقاط السيارة من ارتفاع أكثر من 3 كم مما أدى إلى تحطيم الشاحنة بشكل طبيعي.

اشتعال سيارة فيراري F8 بـ حقل زراعي 

اشتعلت سيارة فيراري F8 بالكامل بما في ذلك محركها المكون من 8 أسطوانات التيربو، سعة 3900 سي سي ، حاول ديتويلر  تحطيم سيارة فيراري F8 في شهر فبراير الماضي من عام 2023 الجاري ، وتم ذلك من خلال القاء الحجارة عليها ، وقيادتها علي الطرق الوعرة .

اشتعال سيارة فيراري F8 بـ حقل زراعي 
وسائل التواصل الإجتماعي فيراري F8 فيراري F8 حديثة سيارة فيراري F8 حديثة الحقول الزراعية ولاية تكساس

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