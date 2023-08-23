بمحرك 8 أسطوانات ..اشتعال سيارة فيراري F8| فيديو

انتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لـ سيارة فيراري F8 حديثة وهي مشتعلة في احد الحقول الزراعية، وتعمل سيارة فيراري F8 بمحرك 8 سلندر وهي ملك شاب يدعي ديتويلر عمرة 25 عام ، واشتعلت السيارة بداخل حقل ذرة في ولاية تكساس .

اشتعال سيارة فيراري F8 بـ حقل زراعي



حيث كان يقود السيارة ديتويلر مع مجموعة من أصدقاءه داخل الحقل وكانت درجة الحرارة 47 درجة ، وفجأة اشتعلت النار بالسيارة ، ولكن تمكن ديتويلر صاحب السيارة وأصدقاءه من الخروج منها وقت الاشتعال .

اشتعال سيارة فيراري F8 بـ حقل زراعي

يقوم ديتويلر بعمل فيديوهات قاسية للسيارات وقام قبل ذلك بتدمير سيارة تويوتا هايلكس ، حيث قام بأسقاط السيارة من ارتفاع أكثر من 3 كم مما أدى إلى تحطيم الشاحنة بشكل طبيعي.

اشتعال سيارة فيراري F8 بـ حقل زراعي

اشتعلت سيارة فيراري F8 بالكامل بما في ذلك محركها المكون من 8 أسطوانات التيربو، سعة 3900 سي سي ، حاول ديتويلر تحطيم سيارة فيراري F8 في شهر فبراير الماضي من عام 2023 الجاري ، وتم ذلك من خلال القاء الحجارة عليها ، وقيادتها علي الطرق الوعرة .