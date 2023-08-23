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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عيب بـ نيسان سنترا يستدعي ربع مليون سيارة| تفاصيل

عيب بـ نيسان سنترا
عيب بـ نيسان سنترا يستدعي ربع مليون سيارة

استدعت شركة نيسان اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات 236 ألف سيارة من طرازات سيارات نيسان سنترا 
والتي تم إنتاجها من عام 2020 حتي عام 2022 ، وجاء ذلك الاستدعاء نتيجة وجود عطل فني في وحدة التحكم الخاصة بـ عجلة القيادة.

عيب بـ نيسان سنترا يستدعي ربع مليون سيارة 

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- مشكلة نيسان سنترا الفنية

تكمن المشكلة المحتملة في عجلة قيادة نيسان سنترا في قضبان ربط السيارة والتي تعمل علي تحريك عجلات السيارة من أجل عمل نظام التوجيه الأمامي للعجلات ، وذلك لأنها يمكن أن تتعرض للكسر أثناء القيادة وهو الأمر الذى يؤدي الي فقدان السيطرة على السيارة ويزيد من خطر تعرضها للحوادث .

عيب بـ نيسان سنترا يستدعي ربع مليون سيارة

وأوضحت شركة نيسان اليابانية أن أحد قطبان سيارة سنترا التي تم إنتاج طرازاتها من عام 2020 حتي عام 2022 ، غير قوية بما يكفي اذا تعرضت لظروف عمل شاقة ، نتيجة زيادة قوة السيارة الناتجة من المحرك والتي تصل الي العجلات عن طريق القطبان .

عيب بـ نيسان سنترا يستدعي ربع مليون سيارة

والجدير بالذكر انه في شهر فبراير الماضي من العام الجاري سحبت نيسان أكثر من 809 ألف سيارة في الولايات المتحدة وكندا بسبب مشكلة فنية تؤدي إلى توقف محرك سيارات نيسان بشكل مفاجئ أثناء السير علي الطرق .
 

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