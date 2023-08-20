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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر ..صور

نيسان صني موديل
نيسان صني موديل 2024

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024 من 485.400 جنيه للفئة الأولى، بينما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 551 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من اشهر سيارات السيدان المطروحة داخل السوق المصري، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى العديد من المقاومات.

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وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" اسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر ومواصفاتها الفنية

 نيسان صني موديل 2024 

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024 

 

تأتي نيسان صني موديل 2024 بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات للفئة الاولى، وعلبة تروس أوتوماتيكية للفئات الاخرى من 4 سرعات، مع تقنية الجر الامامي لجميع الفئات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 1500 cc، بقوة اجمالية قدرها 108 حصان، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر.

 نيسان صني موديل 2024 

وحصلت السيارة نيسان صني موديل 2024 على عدة تجهيزات منها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وسائد هوائية مزدوجة، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وسنتر لوك، ومكيف هواء يدوي، واخر أوتوماتيكي، اضافة إلى نظام صوتي ترفيهي.

 نيسان صني موديل 2024 

وتأتي نيسان صني موديل 2024 بعدة تجهيزات منها كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف للناحية الخلفية ايضا، مع شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، وسبويلر خلفي، مع مصابيح ضباب جانبية، ومرايات كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

 نيسان صني موديل 2024 

اسعار السيارة نيسان صني الرسمية موديل 2024 في مصر

 

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بقيمة قدرها 485,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 516,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 537,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 551,000 جنيه.

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