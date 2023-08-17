سعر نيسان ألتيما موديل 2023 في السعودية

تعتبر السيارة نيسان التيما موديل 2023 أحد أشهر إصدارات السيدان في السوق السعودي للسيارات، حيث تأتي مزودة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

نيسان التيما موديل 2023

مواصفات نيسان التيما موديل 2023

تبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان التيما موديل 2023 الى 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان، ويبلغ استهلاكها للوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر

تأتي السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 188 حصانا، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة الى 220 كيلومتر في الساعة.

تتوفر السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمجموعة من خيارات الأمن والسلامة أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و ووسائد هوائية Airbags ، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي، و التحكم في الجر.

نيسان التيما موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة نيسان التيما موديل 2023

تأتي السيارة نيسان التيما موديل 2023 بطول كلي 4.869 متر، وعرض كلي يبلغ 1.850 متر، وارتفاع كلي 1.440 متر، وقاعدة عجلات 2.825 متر، وسعة صندوق تبلغ 517 لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود الى 61 لتر.

نيسان التيما موديل 2023

أسعار السيارة نيسان التيما موديل 2023

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الأولى S بقيمة قدرها 102,499 ريال

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثانية Sport بقيمة قدرها 110,499 ريال

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثالثة SV بقيمة قدرها 113,999 ريال