أسعار نيسان باثفندر 2024 الجديدة بالسعودية.. صور

أعلن صانع السيارات الياباني عن زيادة سعر سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 بالمملكة العربية السعودية، حيث تنتمي سيارة باثفندر موديل 2024 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 الـ SUV

تظهر سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 الآن في جيلها الخامس والذى جاءت به وبتحديثاته منذ عامين ، والان هي تقدم بالعديد من التكنولوجيات المتطورة التي لم يحدث بها أي تغيرات في موديل 2024 .

- محرك نيسان باثفندر الـ SUV

نيسان باثفندر موديل 2024 الـ SUV

تحصل سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 الـ SUV علي قوتها من محرك 6 أسطوانات سعة 3500 سي سي ، ينتج قوة 284 حصان، وعزم دوران يصل الي 259 نيوتن/متر .

سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 الـ SUV

- أسعار نيسان باثفندر موديل 2024 بالسعودية :

مقصورة نيسان باثفندر موديل 2024 الـ SUV

الفئة الأولي من سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 تباع بسعر 139.293 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 تباع بسعر 146.418 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 تباع بسعر 149.868 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 تباع بسعر 156.993 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامس من سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 تباع بسعر 163.36 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 تباع بسعر 170.493 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 تباع بسعر 187.931 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة من سيارة نيسان باثفندر موديل 2024 تباع بسعر 195.056 ألف ريال سعودي .