كيف لمع كارلوس غصن في عالم السيارات حتى الهروب| فيديو

لمع كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق في عالم السيارات، ولكنه بعد ذلك قام بالهروب من اليابان ، ومن هنا قررت منصة Apple TV+ أن تقوم بإنتاج فيلم وثائقي بعنوان "مطلوب: هروب كارلوس غصن".

كيف لمع كارلوس غصن في عالم السيارات حتي الهروب

فيلم هروب كارلوس غصن سيتكون من أربعة أجزاء ، ومن المقرر أن يعرض الجزيء الأول من الفيلم يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس من الشهر القادم .

يحكي الفيلم الوثائقي عن حياة كارلوس غصن الذى بلغ من العمر 69 عام، ويذكر نجاحاته وإخفاقاته ، بالإضافة الي أن الفيلم الوثائقي يوضح النهاية المأساوية لمسيرة غصن التي انتهت باعتقاله كما وجه السلطات اليابانية العديد من التهم له ، منها الفساد واستغلال منصبة للتربح .

كيف لمع كارلوس غصن في عالم السيارات حتي الهروب

كان هناك تحالف بين رينو الفرنسية ونيسان اليابانية، وذلك كان من اجل إنقاذ نيسان من الإفلاس في عام 1999، مشيرا الي أن غصن هو صاحب تلك الصفقة التي انقدت نيسان ، وبعدها عين رئيس تنفيذي للشركتين ورئيسا لمجلس إدارة التحالف.

كيف لمع كارلوس غصن في عالم السيارات حتي الهروب

ونجح غصن أيضا في ضم شركة صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي موتورز كورب إلى التحالف، قبل أن يتم القبض عليه في عام 2018 بتهم جرائم فساد في اليابان، وفي عام 2019 استطاع غصن الخروج من اليابان، حيث انه قام بالدخول الي لبنان من تركيا وهو بداخل حقيبة ألة موسيقية .

كيف لمع كارلوس غصن في عالم السيارات حتي الهروب

رفع كارلوس غصن دعوى قضائية ضد نيسان موتورز طالب فيها بتعويض مليار دولار من الشركة اليابانية، علي القضايا التي اتهم بها، بالإضافة الي تعويضه عن اعتقاله الذى تم من قبل السلطات اليابانية .