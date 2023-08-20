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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا و نيسان .. سيارات جديدة شبابية بأسعار مميزة | صور

سيارات جديدة شبابية
سيارات جديدة شبابية

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات المختلفة التي يبحث عنها المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه ، ويعود ذلك الي الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات شبابية جديدة دخال سوق السيارات المصري منها سيارة نيسان جوك، وسوزوكي سيلاريو، ورينو لوجان :

1- هيونداي I10 الهاتشباك الكورية

تستمد سيارة هيونداي I10 موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 84 حصان، وتخرج هيونداي I10 الهاتشباك عزم دوران يصل الي 118 حصان.

هيونداي I10 الهاتشباك الكورية

تباع سيارة هيونداي I10 موديل 2022 الهاتشباك بسعر 375 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 385 ألف جنيه للفئة الثانية .

2- مازدا 3 اليابانية

تتسارع سيارة مازدا 3 اليابانية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتحتاج الي 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، وتخرج قوة 110 حصان .

مازدا 3 الهاتشباك اليابانية موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة مازدا 3 الهاتشباك اليابانية موديل 2022 من 510 ألف جنيه، ويترفع ليصل الي 610 ألف جنيه .

3- رينو لوجان السيدان

تحتاج سيارة رينو لوجان السيدان موديل 2022 الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة مكون من 4 سرعات، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 1 00 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

رينو لوجان السيدان

تتوافر سيارة  رينو لوجان السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات بأسعار تبدأ من 415 ألف جنيه، وتصل الي 445 ألف جنيه .

4- سوزوكي سيلاريو الهاتشباك

تصل سرعة سيارة سوزوكي سيلاريو الهاتشباك القصوي الي 140 كم/ساعة، وتنتج قوة 65 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي ، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 89 نيوتن/متر.

سوزوكي سيلاريو الهاتشباك  موديل 2022 داخل سوق السيارات

تتواجد سيارة سوزوكي سيلاريو الهاتشباك  موديل 2022 داخل سوق السيارات بسعر 399 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 489 ألف جنيه .

5- نيسان جوك الشبابية

تمتلك سيارة نيسان جوك موديل 2022 محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وتستخدم ناقل حكرة أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان.

 نيسان جوك الشبابية

تأتي سيارة نيسان جوك موديل 2022 الشبابية داخل سوق السيارات بسعر 466 ألف جنيه للفئة الأولي ، وتصل الي 511 ألف جنيه .

هيونداي I10 الهاتشباك الكورية مازدا 3 اليابانية رينو لوجان السيدان سوزوكي سيلاريو الهاتشباك نيسان جوك الشبابية

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