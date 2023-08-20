مازدا و نيسان .. سيارات جديدة شبابية بأسعار مميزة | صور

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات المختلفة التي يبحث عنها المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه ، ويعود ذلك الي الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات شبابية جديدة دخال سوق السيارات المصري منها سيارة نيسان جوك، وسوزوكي سيلاريو، ورينو لوجان :
1- هيونداي I10 الهاتشباك الكورية
تستمد سيارة هيونداي I10 موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 84 حصان، وتخرج هيونداي I10 الهاتشباك عزم دوران يصل الي 118 حصان.
تباع سيارة هيونداي I10 موديل 2022 الهاتشباك بسعر 375 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 385 ألف جنيه للفئة الثانية .
2- مازدا 3 اليابانية
تتسارع سيارة مازدا 3 اليابانية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتحتاج الي 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، وتخرج قوة 110 حصان .
تبدأ أسعار سيارة مازدا 3 الهاتشباك اليابانية موديل 2022 من 510 ألف جنيه، ويترفع ليصل الي 610 ألف جنيه .
3- رينو لوجان السيدان
تحتاج سيارة رينو لوجان السيدان موديل 2022 الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة مكون من 4 سرعات، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 1 00 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .
تتوافر سيارة رينو لوجان السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات بأسعار تبدأ من 415 ألف جنيه، وتصل الي 445 ألف جنيه .
4- سوزوكي سيلاريو الهاتشباك
تصل سرعة سيارة سوزوكي سيلاريو الهاتشباك القصوي الي 140 كم/ساعة، وتنتج قوة 65 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي ، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 89 نيوتن/متر.
تتواجد سيارة سوزوكي سيلاريو الهاتشباك موديل 2022 داخل سوق السيارات بسعر 399 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 489 ألف جنيه .
5- نيسان جوك الشبابية
تمتلك سيارة نيسان جوك موديل 2022 محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وتستخدم ناقل حكرة أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان.
تأتي سيارة نيسان جوك موديل 2022 الشبابية داخل سوق السيارات بسعر 466 ألف جنيه للفئة الأولي ، وتصل الي 511 ألف جنيه .