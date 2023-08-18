عرضت نيسان الجيل الجديد من ألتيما لعام 2024 للبيع، وهي أغلى بـ 100 دولار من الطراز السابق، ويبدأ سعر الفئة الأولى والدفع الأمامي من 26825 دولارًا .

نيسان تكشف عن أسعار ألتيما 2024

لا تعني الزيادة في السعر زيادة في المعدات القياسية ، لكن ألتيما 2024 تتضمن إصدارًا تجريبيًا مجانيًا أطول لخدمات NissanConnect ، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. تعمل الخدمة مع تطبيق الهاتف الذكي MyNissan وتسمح بالقفل / فتح القفل عن بُعد وتشغيل / إيقاف المحرك عن بُعد والمزيد.

نيسان تكشف عن أسعار ألتيما 2024

ستستمر نيسان في تقديم ألتيما في تكوينات الدفع الأمامي والدفع الرباعي لعام 2024. وتبلغ تكلفة أرخص ألتيما 29125 دولارًا أمريكيًا. يتوفر Altima SR VC-Turbo لمدة عام آخر بمحركه سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني بقوة 248 حصانًا وعزم دوران يبلغ 273 رطلاً، يعمل محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بسعة 2.5 لتر على تشغيل بقية المجموعة ، مما يجعل 180 حصانًا في طرازات الدفع الأمامي و 182 حصانًا في طرازات الدفع الرباعي.

نيسان تكشف عن أسعار ألتيما 2024

تلقت ألتيما تحديثًا كبيرًا لعام 2023، وصلت السيدان بنهاية أمامية معدلة ألغت عنصر الكروم على شكل V لصالح شبكة جديدة، تضمنت التكنولوجيا الجديدة شاشة لمس معلومات وترفيه أكبر مقاس 12.3 بوصة لموديلات SL و SR VC-Turbo. كما أن لديها Apple CarPlay اللاسلكي ، و Android Auto اللاسلكي ، ولوحة شحن لاسلكية ، واتصال واي فاي هوت سبوت.

نيسان تكشف عن أسعار ألتيما 2024

ستستمر نيسان في تقديم مجموعة ميزات Safety Shield 360 الخاصة بها على كل مستوى ألتيما لعام 2024، وتشمل هذه الميزات الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ مع اكتشاف المشاة ، والتحذير من النقاط العمياء على أساس الرادار ، والفرملة التلقائية الخلفية ، والتحذير من مغادرة المسار ، والتقاطع الخلفي- تنبيه حركة المرور ، ومساعدة الضوء العالي.