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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف عن أسعار باثفيندر الجديدة

نيسان تكشف عن أسعار
نيسان تكشف عن أسعار باثفيندر الجديدة

يبلغ عمر باثفايندر الحالية عامين فقط ، لذا لا تُجري نيسان أي تغييرات رئيسية لعام 2024، ولكن حتى مع ذلك ، فإن باثفايندر تحصل على ارتفاع طفيف في الأسعار يشهد زيادة في الصفوف الثلاثة عبر جميع الفئات.

نيسان تكشف عن أسعار باثفيندر الجديدة

يبدأ سعر باثفايندر 2024 من 35810 دولارًا مع 1335 دولارًا أخرى كرسوم إلزامية ، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية إلى 37145 دولارًا، هذا السعر مخصص لفئة باثفايندر إس ذات الدفع بعجلتين ، والتي بدأت سابقًا بسعر 36665 دولارًا لعام 2023 مع نفس الرسوم الإضافية البالغة 1335 دولارًا المدرجة. 

 

وليس فقط الفئة الأساسية هي التي تشهد زيادة ، كما ذكرنا، تطلب نيسان علاوة على كل باثفايندر من طراز S الأساسي إلى Rock Creek الأعلى.

نيسان تكشف عن أسعار باثفيندر الجديدة

ولكن إذا كنت من محبي نيسان باثفايندر كما كانت ، فالأخبار السارة هنا هي أن لا شيء يتغير. تأتي مجموعة Safety Shield 360 نفسها بشكل قياسي ، ولا يزال بإمكان المشترين إضافة خيارات مثل شاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصات ومجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض مقاس 10.8 بوصة ومساعد قيادة متقدم من نيسان Pro Pilot.

نيسان تكشف عن أسعار باثفيندر الجديدة

كما أن محرك V6 سعة 3.5 لتر لا يمس ، ويوفر 284 حصانًا و 259 رطلاً من عزم الدوران في كل طراز من القاعدة S إلى الطراز البلاتيني الفاخر، يظل Rock Creek الوعرة في قائمة السيارات لعام 2024 ، ولديه نفس الميزات ونفس مجموعة نقل الحركة المُحدَّثة كما في العام الماضي ، حيث ينتج 295 حصانًا و 270 رطلًا للقدم.

نيسان تكشف عن أسعار باثفيندر الجديدة

تتمتع طرازات Pathfinder S و SV و SL بقدرة سحب قياسية تبلغ 3500 رطل مع محرك V6 ، بينما يرى طرازات Rock Creek و Platinum أن الرقم القياسي يتحسن إلى 6000 رطل قياسي. مع المعدات المناسبة .

 

 

باثفيندر باثفايندر Pathfinder S Pathfinder rock creek

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