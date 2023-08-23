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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل.. فيديو

ميوز أول سيارة كهربائية
ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل

أعلنت شركة نيوتن الإمارتية الصينية عن أطلاق أول سيارة إماراتية كهربائية بالكامل ، ويطلق علي السيارة الكهربائية الإماراتية أسم " ميوز" ، وتم تصنيعها لتكون أول سيارة كهربائية إماراتية يتم صناعتها .

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل

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تحتوي سيارة ميوز الكهربائية الجديدة علي تصميم عصري جديد للغاية، وذلك بفضل امتلاكها الي العديد من المميزات، بالإضافة الي انه تم تزويدها بأحدث أنظمة القيادة الذاتية الجديدة ، وتعمل هذه الأنظمة علي توفير اكبر قدر من الراحة والأمان لقائدها وركابها .

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل

من المقرر أن يتم تقديم سيارة ميوز قريباً بالأسواق، وسيتم تقديمها في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا يجب معرفة أن سيارة ميوز هي أول سيارة كهربائية إماراتية ذكية تحتوي علي حساسات وشاشات للعمل بناء عليهم .

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل

الجدير بالذكر انه تم اختيار أسم ميوز ليكون مستوحى من الثقافة اليونانية، وتعني كلمه ميوز آلهة الإلهام الفني والعلمي، وحتي الآن لم يتوافر أي معلومات عن مواصفات وسعر السيارة الكهربائية الإمارتية الجديدة بالكامل .

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل
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