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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكنولوجيا متفردة| 5 معلومات تهمك عن السيارات الكهربائية المصرية

أرشيفية
أرشيفية

السيارات الكهربائية المصرية.. أجاب الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية، عن سؤال: “هل هناك فرص لتصدير سيارات مصرية كهربائية؟”، قائلًا إن أول سيارة كهربائية مصرية “محلية الصنع” سيكون سعرها منافس مقارنة بنظيرتها التي تأتي من الصين وغيرها؛ وبالتالي جميع الدول في المنطقة الإفريقية عندما تنوي شراء سيارة كهربائية من الصين على سبيل المثال سيجدها بـ 4000 دولار؛ ولكن في مصر توجد بأقل من هذا السعر.

وقال “الغمري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة الشحن أيضًا من مصر ستكون أقل بكثير من تكلفته في الدول الأخرى المصدرة للسيارات الكهربائية، متابعًا أن مصر تربطها مع هذه الدول اتفاقيات تجارة حرة؛ وبالتالي السيارة ستكون معفية من الضرائب داخل هذه الدول على عكس السيارات الصينية وغيرها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية أن هذه السيارة تم تطوير التكنولوجيا المستخدمة فيها داخل مصر وهذا يعني أنها ستحتوي على مواصفات متفردة عن غيرها.

وأوضح أن السيارة شكلها حديث ولها أربعة أبواب وطولها حوالي 3.5 متر وعرض متر و60 سم ومزودة بـ 3 شاشات وهذه ميزة لا توجد في السيارات التي يتم استيرادها من الخارج، ويوجد بها بصمة وجه.

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